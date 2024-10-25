Актриса Саліванчук показала себе з розбитим носом у крові

Анна Саліванчук налякала своїм зовнішнім виглядом.

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Анна Саліванчук / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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Що сталося з Анною Саліванчук

Чому шанувальники стали переживати за актрису

Українська актриса Анна Саліванчук, яка нещодавно отримала серйозну травму під час відпочинку в Хорватії, показала свіже фото.

На своїй сторінці в Instagram, актриса опублікувала зображення, де постала з розбитим носом у крові. Виявилося, що справа не в травмі, а в зйомках.

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"Закінчився наш серіал "Лікар за покликанням". Всі хто вже подивився і переживав за наших персонажів. Хто ще не подивився, вмикайте і дивіться в повторі. Було цікаво, весело, під тривоги, без світла, в комендантську, що тільки не було, але вийшло дуже життєве кіно", - написала актриса.

Хто така Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого.

"Хіба можна так лякати. Я перше фото побачила, думала Вас хтось вдарив", - написала одна з підписниць.

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Нагадаємо, днями актриса Анна Саліванчук приголомшила фанатів новиною про те, що після восьми років подружнього життя вона розійшлася зі своїм чоловіком, нардепом і колишнім продюсером Студії "Квартал 95" Олександром Божком. У подружжя є двоє спільних синів - 7-річний Гліб і дворічний Микита.

Нагадаємо, що Анна Саліванчук показала, який вигляд мала 18 років тому. Найбільшу увагу фанатів актриси привернули все-таки архівні фото з далекого 2005-го року. Вона надала їм унікальну можливість порівняти, як сильно змінилася її зовнішність.

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