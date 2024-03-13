Актриса Катерина Тишкевич назвала діагноз, який мучить її багато років

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка на початку грудня потрапила до реанімації із сепсисом - під час лікування хронічного головного болю, що переслідує зірку серіалів понад вісім років, поділилася хорошими новинами зі своїми шанувальниками.
На своїй сторінці в Instagram, зірка розповіла, що в неї вже є ймовірний діагноз, який спричиняє неминучий і болісний головний біль. Крім того, вона розповіла, що їй трохи легше.
"Мені здається, що є невелика позитивна динаміка по голові. Дуже хитка. Але стало менше днів, коли сильно болить. Частіше тримається на рівні напруги або дискомфорту. Але постійне відчуття поки що є", - розповіла актриса.
Один із діагнозів актриси - хронічний соматоформний больовий розлад. "Або простіше: стійкий хронічний головний біль напруги. Одна з причин виникнення - глибока емоційна травма + індивідуальні фізіологічні особливості", - розповіла Катерина.
Нагадаємо, раніше відома українська акторка Катерина Тишкевич розповіла фоловерам, як проходить її лікування від рідкісної та важкої хвороби. На своїй сторінці в Instagram 29-річна артистка поділилася, що почала консультуватися з фахівцями з Центру головного болю (штат Техас, США), які помітили в неї проблеми з міжхребцевими дисками.
10 грудня з'явилася інформація про те, що Катерина Тишкевич уже сьомий день перебуває в реанімації і лікарі борються за її життя. "Що стало причиною сепсису вже не важливо. Важливо впоратися з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці та серцю", - написав чоловік актриси.
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