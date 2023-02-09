Викликали саперів: пропагандистці Симоньян прийшла посилка-сюрприз

Пропагандистка скоро не зможе спати, побоюючись за свою нікчемну шкуру.

Маргарита Симоньян / скрін

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, мабуть вже відчуває близькість кінця і вмирає від страху розплати за свою брехню і розпалювання війни.

Так, доказом агонії і паніки стала посилка, яку невідомі надіслали в офіс пропагандисткого смітника RT, а також викликані сапери, поліція і кінологи.

Як написала Baza, в посилці опинилися дві книги про православ'я. Сама Симоньян підтвердила цю інформацію, зазначивши, що рано чи пізно дії співробітників Baza, які опублікували цей "злив", підпадуть під дію статті "Дача хабара".

Пізніше Симоньян так прокоментувала подію: "З деякого всім відомого тривожного інциденту я перебуваю під держзахистом, і тому питаннями надісланих мені посилок, а також моїх пересувань займаються хороші люди в погонах, а не я сама і навіть не наша служба безпеки. Саме тому ніхто не питав і не збирався питати, чи очікую я посилку. Я взагалі про все це не знала, оскільки хороші люди в погонах не зобов'язані ставити мене до відома".

Відзначимо, що раніше Симоньян відзвітувала про свою новорічну ніч (і не тільки свою, але багатьох росіян): "Цю новорічну ніч медіаменеджери країни провели на голках. Всі ми знали, що вкрай ймовірні теракти/удари/що завгодно по території Росії. Ми з крижаною тривогою чекали цього, похмуро дивлячись на келих. ...Під ранок я лягла спати, боячись прокинутися і розуміючи, що, швидше за все, розбудять тим самим дзвінком".

"Бавовна" в Росії

31 грудня в соцмережах писали, що Росія зустрічає 2023 рік під дуже сильні вибухи. Зокрема, користувачі в паніці повідомляли про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Бєлгороді. "Бавовна" звучала також в Ростовській і Курській областях.

У ніч на 26 грудня на російському аеродромі Енгельс, на якому базуються стратегічні бомбардувальники окупантів, пролунали потужні вибухи.

Як повідомили в Міноборони країни-агресора, на малій висоті нібито там пролетів безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських окупантів загинули. А літаки нібито не постраждали.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив − свіжі вибухи на російській військовій авіабазі "Енгельс" є наслідками російської агресії проти України.

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