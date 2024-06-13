Кіркоров і Успенська судяться і вимагають виплатити величезні компенсації один в одного.

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Філіп Кіркоров і Любов Успенська влаштували публічний скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Російський продюсер Йосип Пригожин, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, розповів, як адвокат Кіркорова образив путіністку Любов Успенську,

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, путініст вирішив помирити Успенську з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Він зв'язався зі співачкою, щоб поспілкуватися з приводу "сокири війни" з Кіркоровим. Але, спроба не увінчалися успіхом.

Однак Успенська не стала слухати продюсера. Артистка дала зрозуміти, що наразі не має наміру ні до кого прислухатися з приводу врегулювання конфлікту.

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Хто така Любов Успенська? Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. Із 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

"Мабуть, дуже потрібен піар - тому вона навіть слухати не захотіла Йосипа. Наговорила ще й йому гидот. Він мені розповів, наскільки неприємною виявилася розмова. Пригожин не очікував, що літня людина (а саме так про свою клієнтку Успенську говорить її представник на суді з Кіркоровим) може поводитися настільки неадекватно. Сумно, що в гонитві за славою, що минає, дехто готовий жертвувати дружніми стосунками і розігрувати надрив давньогрецької трагедії", - розповів адвокат Кіркорова Добровінський.

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Зазначимо, стало відомо, що Марго Овсяннікова платить шалені суми Філіпу Кіркорову за кожен світський вихід із ним. Вартість публічної появи з путіністом обходиться співачці-початківцю в 5 млн рублів.

А також адвокат співачки-путіністки Слави сказала, що Філіпу Кіркорову потрібно публічно вибачитися перед артисткою. Олена Сеніна розповіла пропагандистським росЗМІ, що артист знову увійшов "не в ті двері".

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