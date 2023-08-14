А в таверні голосно волала скрипка: Лопес на курорті яскраво заспівала і станцювала

Дженніфер Лопес вирішила влаштувати сеанс караоке в знаменитій Taverna Anema e Core на Капрі - перш ніж повернутися додому в США.

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Лопес барвисто закінчила свою італійську відпустку / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарна латиноамериканська співачка і актриса Дженніфер Лопес яскраво закінчила свою італійську відпустку. Артистка чудово повеселилася на вечірці під час святкового вечора в знаменитій Taverna Anema e Core ("Таверна серця і душі" в перекладі) на острові Капрі. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Знаменитість, як завжди, підібрала дорогий лук. І блищала в срібній міні-сукні з довгими рукавами. Крім того, Лопес одягла коштовності ‒ велике кільце з діамантом на лівій руці, кільцем зі смарагдом на правій і блискучими сережками з підвісками.

На відео, які були зняті відвідувачами закладу, видно, як Лопес весело співає свій власний шлягер Let's Get loud. А потім вона виконала легендарний дискохіт Глорії Гейнор I will Survive. Потім вона із задоволенням підстукувала ритм на бубні, коли місцеві музиканти вирішили виконати відому мелодію "Сіртакі" з класичного фільму "Грек Зорба".

Нагадаємо, Лопес зараз виховує дочка Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Після того як актриса разом з нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман в 2021 році, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії.Також змінами в зовнішності здивувала Віра Брежнєва - співачка після 40 років прийняла рішення надалі не використовувати фільтри для Селфі, і показала, до чого привів її експеримент.

Раніше про кардинальну зміну іміджу повідомила український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" - завдяки одній стильній деталі вона стала виглядати, як підліток.

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