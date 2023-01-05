52-річна Наомі Кемпбелл показала рідкісне фото своєї дитини

Хто батько доньки Кемпбелл "Чорна пантера" тримає в найсуворішому секреті.

Наомі Кемпбелл показала доньку / imdb.com

52-річна Наомі Кемпбелл відома своїми скандалами, проблемами з законом і романами практично так само, як і модельною кар'єрою. Вона почалася для британської моделі в 15 років, і з тих пір її оточували тільки кращі чоловіки.

Шанувальниками "Чорної пантери" були Флавіо Бріаторе, Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, Ашер, Владислав Доронін та інші імениті чоловіки. Однак сімейне щастя Наомі не складалося - вона жодного разу не була заміжня.

У травні 2021 року Кемпбелл повідомила, що стала мамою - це був, мабуть її найбільший секрет за весь час її публічного життя. Навіть близьке оточення не знало, що вона готується до появи на світ дитини.

Наомі виховує доньку, ймовірно, від сурогатної матері. Хто став батьком малятка - не відомо. Сама модель не знає свого біологічного батька, та пообіцяла матері, що ніколи не буде шукати контакту з цією людиною.

На даний момент про життя доньки Кемпбелл не відомо нічого. Час від часу модель публікує фотографії з дитиною, але ретельно приховує її обличчя. Так, на Новий рік вона показала в Instagram знімок з дочкою - вони на гальковому пляжі сидять спиною до об'єктиву і махають руками у вітальному жесті. "З Новим Роком! Дорогі, дай Бог вам і вашій родині бути щасливими і здоровими протягом усього року. Нехай Божа присутність ніколи не покидає ваші серця. Кожній новій главі Вашого життя нехай Господь дарує свою благодать та силу в 2023 році. З Новим роком!!!" - підписала фото модель.

Наомі Кемпбелл показала доньку / instagram.com/naomi

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