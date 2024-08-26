3-річному синові популярної української блогерки поставили невиліковний діагноз

Баба Даша розповіла, коли помітила перші симптоми у малюка, та поділилася його успіхами.

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Блогерка Баба Даша розкрила складний діагноз молодшого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/_baba_dasha

Українська блогерка і бізнесвумен Баба Даша - живе втілення успішного успіху, до якого багато хто прагне сьогодні. У Дарії Пазюк троє чудових діток, люблячий чоловік, успішний бізнес та дім - повна чаша.

Однак лише нещодавно, у своєму першому інтерв'ю про особисте життя, Даша розповіла про те, що ховається за ідеальною інста-картинкою. Зокрема в бесіді зі Славою Дьоміним вона зізналася, що у її молодшого сина є порушення розвитку.

"У нас сенсорно-моторна алалія. Деякий час я просто не вірила в цей діагноз, я не приймала, я всім казала, що з моєю дитиною все добре. Дитина не реагує, ти його кличеш, а він не реагує. Він гудить, не тицяє пальчиком, не каже, що він хоче, на рівному місці він влаштовує істерику, може зациклюватися на чомусь одному. Алалія та аутизм схожі, але це не аутизм", - поділилася блогерка.

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При цьому Пазюк зазначила, що сім'я старанно працює над невиліковним діагнозом сина. 3-річний Артем ходить до фахівців, де вже робить помітні успіхи. Наприклад, нещодавно йому вдалося сказати слово "мама".

"Зараз у Тьоми шалений прогрес, бо ми багато чого робимо. Мені пишуть: "Як ви впоралися, як морально, що робили?". Я кажу, що знаю, як складно, але треба прийняти. У тебе вже така дитина, але вона найкраща, все буде добре. Якщо ти не віриш у свою дитину, хто буде вірити?" - зазначає Баба Даша.

Хто така _baba_dasha? _baba_dasha (Баба Даша; справжнє ім'я - Дарія Пазюк) - українська блогерка і бізнесвумен. Веде lifestyle-блог в Instagram на більш ніж 750 тис. підписників. Разом із чоловіком володіє чотирма магазинами.

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