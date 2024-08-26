УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

3-річному синові популярної української блогерки поставили невиліковний діагноз

Анна Підгорна
26 серпня 2024, 22:55
150
Баба Даша розповіла, коли помітила перші симптоми у малюка, та поділилася його успіхами.
Баба Даша з родиною
Блогерка Баба Даша розкрила складний діагноз молодшого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/_baba_dasha

Українська блогерка і бізнесвумен Баба Даша - живе втілення успішного успіху, до якого багато хто прагне сьогодні. У Дарії Пазюк троє чудових діток, люблячий чоловік, успішний бізнес та дім - повна чаша.

Однак лише нещодавно, у своєму першому інтерв'ю про особисте життя, Даша розповіла про те, що ховається за ідеальною інста-картинкою. Зокрема в бесіді зі Славою Дьоміним вона зізналася, що у її молодшого сина є порушення розвитку.

"У нас сенсорно-моторна алалія. Деякий час я просто не вірила в цей діагноз, я не приймала, я всім казала, що з моєю дитиною все добре. Дитина не реагує, ти його кличеш, а він не реагує. Він гудить, не тицяє пальчиком, не каже, що він хоче, на рівному місці він влаштовує істерику, може зациклюватися на чомусь одному. Алалія та аутизм схожі, але це не аутизм", - поділилася блогерка.

відео дня

При цьому Пазюк зазначила, що сім'я старанно працює над невиліковним діагнозом сина. 3-річний Артем ходить до фахівців, де вже робить помітні успіхи. Наприклад, нещодавно йому вдалося сказати слово "мама".

"Зараз у Тьоми шалений прогрес, бо ми багато чого робимо. Мені пишуть: "Як ви впоралися, як морально, що робили?". Я кажу, що знаю, як складно, але треба прийняти. У тебе вже така дитина, але вона найкраща, все буде добре. Якщо ти не віриш у свою дитину, хто буде вірити?" - зазначає Баба Даша.

Хто така _baba_dasha?

_baba_dasha (Баба Даша; справжнє ім'я - Дарія Пазюк) - українська блогерка і бізнесвумен. Веде lifestyle-блог в Instagram на більш ніж 750 тис. підписників. Разом із чоловіком володіє чотирма магазинами.

Останні зіркові новини:

Раніше фіналіст Холостячки з Ксенією Мішиною, бізнесмен Олексій Тригубенко, вперше показав "секретну" маму свого єдиного сина, яку він приховує вже понад два роки.

Також Святослав Вакарчук заспівав для українських воїнів у незвичайному дуеті - пісню з репертуару Океану Ельзи він виконав разом із футболістом Андрієм Шевченком.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Путін намагається влаштувати Україні тотальний блекаут, є вихід із ситуації - Welt

Путін намагається влаштувати Україні тотальний блекаут, є вихід із ситуації - Welt

23:34 Світ
"Класичний хід у стратегії Путіна": у Білому домі зробили заяву після удару РФ по Україні

"Класичний хід у стратегії Путіна": у Білому домі зробили заяву після удару РФ по Україні

23:21 Україна
Відступати не планують: Зеленський назвав напрямки, куди відправлять посилення

Відступати не планують: Зеленський назвав напрямки, куди відправлять посилення

22:25 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм 44803

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву 15627

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву

Лише люди з орлиним зором знайдуть газету: загадка, яку треба розгадати за 13 секунд 15186

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть газету: загадка, яку треба розгадати за 13 секунд

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання 13838

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

Останні новини

00:07

Татова дівчинка: Кухар показала красуню-дочку, яка дуже схожа на Стоянова

26 серпня, понеділок
23:34

Путін намагається влаштувати Україні тотальний блекаут, є вихід із ситуації - Welt

23:21

"Класичний хід у стратегії Путіна": у Білому домі зробили заяву після удару РФ по Україні

22:55

3-річному синові популярної української блогерки поставили невиліковний діагноз

22:47

Повеселила всіх: Олена Зеленська порушила протокол і вразила своїм сміливим вчинком

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:25

Відступати не планують: Зеленський назвав напрямки, куди відправлять посилення

22:18

Незрозуміло, яку країну підтримав: утікач Влад Яма відреагував на обстріл України

22:02

Україна готує удар Росії удар у відповідь: Зеленський зробив заяву

21:55

Корисно знати водіям: чому не варто глушити авто з увімкненим кондиціонером

Реклама
21:31

"До мене стоїть черга": Олег Винник з'явився в ефірі українського шоу і ошелешив заявою

21:19

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки вимкнення електроенергії

21:10

Скільки годин на добу взимку доведеться сидіти без світла: українцям назвали прогноз

20:35

Що потрібно купити до школи для дитини: детальний список для батьківВідео

19:45

У Путіна вибухнули похмурою погрозою Україні через Курську область

19:40

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт

19:35

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

19:28

Це була наймасованіша атака, РФ запустила 127 ракет і 109 дронів – Повітряні сили

19:10

Путін скоро буде там же, де і ГітлерПогляд

19:05

Що означає слово "либонь": справжнє значення знають одиниціВідео

18:54

Один в одного під шкірою: Дорофєєва та Кацурін зробили парні татуювання

Реклама
18:53

Був один із найбільших обстрілів: Зеленський - про деталі надважливої Ставки

18:51

Загроза нападу з боку Білорусі на Житомирщині: в ОВА зробили заяву

18:46

Потрібно лише кілька хвилин: як очистити кеш в Телеграмі: покрокова інструкціяВідео

18:29

"Путін зникне зі своєю елітою": в ОП описали, як операція на Курщині вдарить по РФ

18:09

Навіщо господині кладуть рис у пралку - вирішують одразу 2 проблеми

18:07

Вигадали відмовку: чому поляки не збивали російську ціль на своїй території

17:50

Місячний календар на вересень 2024: сприятливі та несприятливі дні

17:44

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтівВідео

17:40

Новий церковний календар на вересень 2024 року: дати всіх свят

17:38

Удари по Київській ГЕС: експерт пояснив, чи є загроза підтоплення Києва

17:20

20% за кілька днів штурму: в "АТЕШ" розкрили рекордні втрати РФ під Вовчанськом

17:18

Почнеться чорна смуга: у якій частині будинку не можна стояти 27 серпня - прикмети

17:05

РФ готує повторний масований удар: українців попередили про небезпеку

17:01

Масштабна повітряна атака РФ: Україна коригуватиме плани підготовки до зими

16:56

Кондратюк публічно заявив, за що вдячний Козловському після 12-річної сварки

16:46

Всі дані на комп'ютері можуть бути втрачені: як правильно вимикати ПК кнопкоюВідео

16:38

Масований удар РФ: у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕСФото

16:25

Для чого господині заливають горілку в пралку: неочікуваний лайфхак для свіжості

15:56

"Воювати доведеться довго": командувач спецсил ЗСУ оцінив терміни закінчення війни

15:42

Вдарить +36 градусів: які регіони накриє нестерпна спека

Реклама
15:37

Що робити з опалими яблуками: 3 способи, які принесуть користь вашому садуВідео

15:36

ДБР "взялося" за нардепа-втікача Артема Дмитрука: в Одесі йдуть обшуки

15:25

Постраждала навіть Молдова: через ракетний удар по Україні у молдован проблеми

15:20

Україна готує відповідь на російський ракетний удар: в Міноборони розкрили деталі

15:17

У Путіна зробили заяви про перемовини із Україною

14:56

У росіян десятки поранених і "двохсотих": деталі потужних прильотів під Маріуполем

14:38

Україну розжарить до +36 градусів: синоптик вказала на несподівану деталь 27 серпня

14:12

Шуба відпочиває: новий салат "Оселедець під білою периною"Відео

13:57

Уже перевзулася: зрадниця Монтян розчарувалася в РосіїВідеоблоги

13:47

Чому сьогоднішня ракетна атака - не помста, а холодний розрахунокПогляд

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти