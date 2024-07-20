УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

27 тисяч: Соловій розповіла про нечуваний борг Вакарчуку

Олена Кюпелі
20 липня 2024, 11:16оновлено 20 липня, 12:13
95
Христина Соловій впевнено заявила, що може виплатити борг.
Христина Соловей розповіла про борг Вакарчуку
Христина Соловій розповіла про борг Вакарчуку / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Українська співачка Христина Соловій, яка потрапляє в скандальні історії, заявила про гроші, які вона заборгувала своєму колишньому продюсеру, музиканту Святославу Вакарчуку, з яким вони розірвали робочі відносини восени 2023 року.

За словами Соловій, Вакарчук позичив їй 27 тис. доларів ще під час їхньої співпраці для втілення творчих задумів.

В інтерв'ю Еммі Антонюк Со ловій пояснила, на що брала гроші у Вакарчука і чи збирається їх повертати.

"Це мій борг. Ні для кого не секрет, що я була досить довго під його продюсуванням. І це кошти, які я використовувала на свою творчість, а саме зйомки кліпів, запис пісень тощо. А коли я розірвала з ним контракт, це сума, яку я залишилася йому винна", - розповіла Соловій.

За словами співачки, їй абсолютно не страшно бути в таких боргах і вона каже, що вчасно впорається з виплатою боргу. "Я дуже вдячна йому... Хоча я хотіла від нього набагато більше. Я хотіла, щоб він більше включався у творчий процес і якось комунікував зі мною більше. А потім це перейшло просто в такий кредит для мене", - додала Соловій.

Хто така Христина Соловій?

Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

Христина Соловій - останні новини по темі

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.

Додамо, Христина Соловій розповіла про розрив зі своїм продюсером СвятославомВакарчуком. І заявила, що пішла від нього на своїх умовах.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

12:48 Політика
Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

11:59 Світ
Будуть результати на полі бою: Залужний анонсував посилення України

Будуть результати на полі бою: Залужний анонсував посилення України

11:22 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський 7555

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський

Угруповання ворога чисельне : в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках 3819

"Угруповання ворога чисельне": в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках

Дивно, але геніально: чому собаки в Німеччині не гавкають - відповідь шокує 3718

Дивно, але геніально: чому собаки в Німеччині не гавкають - відповідь шокує

Є інформація про злочинця : слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон 2329

"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

Останні новини

12:48

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

12:44

"Пріоритетна ціль": з'явився прогноз ударів РФ по Київській і Канівській ГЕС

11:59

Гороскоп Таро на серпень 2024: Овнам- удача, Тельцям - подорожі, Близнюкам - радістьВідео

11:59

Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

11:49

Зброя без глушника та ймовірний нападник: нові деталі вбивства Фаріон

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
11:22

Будуть результати на полі бою: Залужний анонсував посилення України

11:16

27 тисяч: Соловій розповіла про нечуваний борг ВакарчукуВідео

10:55

Зможе вистояти і без підтримки США: Блінкен видав заяву про війну в Україні

10:51

Китайський гороскоп на завтра 21 липня: Кроликам - занепокоєння, Свині - не ризикуйте грошима

Реклама
10:27

Таро-прогноз на повню 21 липня: Ракам - завершення, Левам - важлива розмоваВідео

10:24

Байден оголосив про своє рішення щодо президентських перегонів у США

10:15

"Це потрібно лікувати": Наталя Могилевська не витримала і поставила на місце підписницю

10:03

Жорстокий обстріл Миколаєва: загинув 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко

09:26

Війська РФ просунулися в районах трьох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

09:24

Як купа "заслужених" та "героїчних" почали працювати на ворогаПогляд

09:15

Як позбутися кротів на ділянці: садівник назвав найкращий засібВідео

09:13

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - щасливий день, Козерогам - зміни на краще

09:00

РФ намагатиметься захопити два міста на Донеччині, але восени її наступ завершиться – Нарожний

08:50

"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

08:04

Потужна атака БПЛА на аеродром Міллерово в РФ: прогриміло понад 16 вибухів, деталіВідео

Реклама
07:39

Вихід Байдена з "перегонів": у демократів ставлять на його соратника - Politico

06:30

Що не можна робити 20 липня: яке церковне свято у цей день

06:18

Байдена таки дотиснуть: що далі?Погляд

05:04

Настав історичний момент: Україна готується до другого Саміту миру - Лісний

04:20

Швидких поліпшень не буде: з'явився сумний прогноз щодо відключень світла

03:45

Головне - добігти до позицій хоч комусь: Жорін про нову тактику РФ на Харківщині

03:00

Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова - що сталося

02:45

Зеленський назвав Трампа президентом та розповів деталі розмови із ним

02:43

Менше 10%: у Генштабі зізнались, скільки "обмежено придатних" визнають непридатними

02:03

Потрібно зробити лише одну дію: як зберегти помідори свіжими в рази довше

01:53

"Світ має бачити" - чемпіон з боксу Усик відвідав зруйнований Охматдит

01:18

В Україні лунають потужні вибухи: Росія запустила дрони по областях

01:00

Кубинці воюють на боці РФ проти України: для чого і за які нагороди

00:50

Байден може знятися з виборів: у Білому домі зробили заяву на тлі чуток

00:36

Що відомо про Ірину Фаріон та чому у неї стріляли

19 липня, п'ятниця
23:42

Ірина Фаріон померла у лікарніВідео

22:57

Чого чекати Україні в разі перемоги Трампа: соратник політика здивував заявою

22:54

Популярний голлівудський актор втратив свою половину

22:50

Зеленський відреагував на замах на Фаріон та повідомив про її стан

22:42

"Ситуація поліпшиться найближчим часом": міністр заінтригував заявою про світло

Реклама
22:21

Сирський відправився на Схід та влаштував перевірку військовим

22:06

Жертв могло бути більше: що врятувало людей під час удару РФ по Охматдиту - ДСНС

21:59

США глушитимуть супутники РФ та Китаю: у Bloomberg розкрили нову американську зброю

21:50

Формування "Українського легіону" у Польщі - стали відомі подробиці набору

21:21

Розводів на вікнах більше не буде: потрібно взяти лише один копійчаний засіб

21:06

Яке м'ясо краще для шашлику з яловичини: секретна добавка – і смакота тане в ротіВідео

20:56

Аналітик розкрив, який президент США для РФ буде вигідним: які загрози для України

20:55

Громадянина Німеччини у Білорусі засудили до смертної кари

20:44

Шоптенко показала стрункі ніжки під час чорно-білої фотосесії

20:32

У Львові стріляли в Ірину Фаріон: жінка перебуває у критичному станіВідео

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти