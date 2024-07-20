27 тисяч: Соловій розповіла про нечуваний борг Вакарчуку

Христина Соловій впевнено заявила, що може виплатити борг.

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Христина Соловій розповіла про борг Вакарчуку / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Українська співачка Христина Соловій, яка потрапляє в скандальні історії, заявила про гроші, які вона заборгувала своєму колишньому продюсеру, музиканту Святославу Вакарчуку, з яким вони розірвали робочі відносини восени 2023 року.

За словами Соловій, Вакарчук позичив їй 27 тис. доларів ще під час їхньої співпраці для втілення творчих задумів.

В інтерв'ю Еммі Антонюк Со ловій пояснила, на що брала гроші у Вакарчука і чи збирається їх повертати.

"Це мій борг. Ні для кого не секрет, що я була досить довго під його продюсуванням. І це кошти, які я використовувала на свою творчість, а саме зйомки кліпів, запис пісень тощо. А коли я розірвала з ним контракт, це сума, яку я залишилася йому винна", - розповіла Соловій.

За словами співачки, їй абсолютно не страшно бути в таких боргах і вона каже, що вчасно впорається з виплатою боргу. "Я дуже вдячна йому... Хоча я хотіла від нього набагато більше. Я хотіла, щоб він більше включався у творчий процес і якось комунікував зі мною більше. А потім це перейшло просто в такий кредит для мене", - додала Соловій.

Хто така Христина Соловій? Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

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Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.

Додамо, Христина Соловій розповіла про розрив зі своїм продюсером СвятославомВакарчуком. І заявила, що пішла від нього на своїх умовах.

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