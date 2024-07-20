27 тисяч: Соловій розповіла про нечуваний борг Вакарчуку

Українська співачка Христина Соловій, яка потрапляє в скандальні історії, заявила про гроші, які вона заборгувала своєму колишньому продюсеру, музиканту Святославу Вакарчуку, з яким вони розірвали робочі відносини восени 2023 року.
За словами Соловій, Вакарчук позичив їй 27 тис. доларів ще під час їхньої співпраці для втілення творчих задумів.
В інтерв'ю Еммі Антонюк Со ловій пояснила, на що брала гроші у Вакарчука і чи збирається їх повертати.
"Це мій борг. Ні для кого не секрет, що я була досить довго під його продюсуванням. І це кошти, які я використовувала на свою творчість, а саме зйомки кліпів, запис пісень тощо. А коли я розірвала з ним контракт, це сума, яку я залишилася йому винна", - розповіла Соловій.
За словами співачки, їй абсолютно не страшно бути в таких боргах і вона каже, що вчасно впорається з виплатою боргу. "Я дуже вдячна йому... Хоча я хотіла від нього набагато більше. Я хотіла, щоб він більше включався у творчий процес і якось комунікував зі мною більше. А потім це перейшло просто в такий кредит для мене", - додала Соловій.
Хто така Христина Соловій?
Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.
Христина Соловій - останні новини по темі
Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.
Додамо, Христина Соловій розповіла про розрив зі своїм продюсером СвятославомВакарчуком. І заявила, що пішла від нього на своїх умовах.
Вас також може зацікавити:
- "Я рано розвинулася": Соловій зізналася, коли вперше пізнала "любов і ласки"
- Христина Соловій категорично висловилася про Машу Єфросиніну
- Назвала справжнє ім'я: Христина Соловій видала співачку Klavdia Petrivna
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред