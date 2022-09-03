23-річна донька Меладзе зіграла весілля в Москві

Софія Меладзе вийшла заміж / instagram.com/ingameladze

1 вересня в Москві заміж вийшла Софіко Меладзе - друга донька співака Валерія Меладзе. Про це стало відомо завдяки її старшій сестрі Інзі - дівчина поділилася фотографіями з церемонії на своїй сторінці в Instagram.

Софія веде закритий спосіб життя, тому подробиць про її історію кохання або про особу нареченого вкрай мало. Відомо тільки, що молодого чоловіка Софіко звуть Сава Байбаков.

На церемонії одруження, яка пройшла в одному з РАГСів москви, були присутні сестри нареченої - Інга та Аріна. Чи був на весіллі своєї дочки сам співак - невідомо.

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У Валерія Меладзе шестеро дітей. Софія (Софіко) (1999 р.н.), Інга (1991 р. н.) і Аріна (2002 р. н.) народилися в першому шлюбі співака - з Іриною Малухіною. Від співачки Альбіни Джанабаєвої у Меладзе є сини Костянтин (2004 р.н.) і Лука (2014 р. н.), а також донька Агата (2021 р. н.).

Софія Меладзе вийшла заміж / instagram.com/ingameladze

Софія Меладзе вийшла заміж / instagram.com/ingameladze

Софія Меладзе вийшла заміж / instagram.com/ingameladze

Раніше екссолістка гурту Віагра, а також друга дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним фото старшого сина, якого вона народила від співака.

Також 24-річна донька продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова зіграла таємне весілля в Лівані за мусульманськими звичаями.

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