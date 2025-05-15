"Видаємо український паспорт": фіналіст Євробачення-2025 заспівав українською мовою

Коротко:
- Kyle Alessandro разом із гуртом Ziferblat заспівав "Bird of Pray"українською
- У коментарях до відео норвезького фіналіста хвалять за виконання
Всупереч жорсткій конкуренції на сцені, за лаштунками Євробачення-2025 є місце для дружби і спільної творчості. Чудовим прикладом цього послугувало дуетне виконання української конкурсної пісні "Bird of Pray" гуртом Ziferblat і фіналістом із Норвегії Kyle Alessandro.
На сторінці українського колективу в TikTok з'явилося відео, на якому Алессандро разом з українськими конкурсантами під гітарний акомпанемент виконує фрагмент з "Bird of Pray" українською мовою. І, варто зауважити, це виходить у Кайла досить непогано.
Ziferblat жартома підписали відео: "Кайл Алессандро, коли український паспорт?".
Дивіться відео виконання пісні "Bird of Pray" гуртом Ziferblat і Kyle Alessandro:
Прихильникам гурту Ziferblat таке виконання припало до душі - Кайла Алессандро активно запрошують в Україну і пропонують продовжити вдосконалювати його навички української мови. До слова, норвезький артист уже має зв'язок з Україною - його мачуха є уродженкою Сум.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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