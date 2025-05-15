"Видаємо український паспорт": фіналіст Євробачення-2025 заспівав українською мовою

Kyle Alessandro з Норвегії практично без акценту виконав українську партію в "Bird of Pray".

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Ziferblat Bird of Pray - Kyle Alessandro переспівав хіт Євробачення-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Kyle Alessandro разом із гуртом Ziferblat заспівав "Bird of Pray" українською

У коментарях до відео норвезького фіналіста хвалять за виконання

Всупереч жорсткій конкуренції на сцені, за лаштунками Євробачення-2025 є місце для дружби і спільної творчості. Чудовим прикладом цього послугувало дуетне виконання української конкурсної пісні "Bird of Pray" гуртом Ziferblat і фіналістом із Норвегії Kyle Alessandro.

На сторінці українського колективу в TikTok з'явилося відео, на якому Алессандро разом з українськими конкурсантами під гітарний акомпанемент виконує фрагмент з "Bird of Pray" українською мовою. І, варто зауважити, це виходить у Кайла досить непогано.

Ziferblat жартома підписали відео: "Кайл Алессандро, коли український паспорт?".

Дивіться відео виконання пісні "Bird of Pray" гуртом Ziferblat і Kyle Alessandro:

Прихильникам гурту Ziferblat таке виконання припало до душі - Кайла Алессандро активно запрошують в Україну і пропонують продовжити вдосконалювати його навички української мови. До слова, норвезький артист уже має зв'язок з Україною - його мачуха є уродженкою Сум.

Кайл Алессандро підкорив серця українців своїм виконанням Bird of Pray / tiktok.com/@ziferblat_band

Кайл Алессандро підкорив серця українців своїм виконанням Bird of Pray / tiktok.com/@ziferblat_band

Кайл Алессандро підкорив серця українців своїм виконанням Bird of Pray / tiktok.com/@ziferblat_band

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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