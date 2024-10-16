Приєднався до шанувальників: Святослав Вакарчук здивував вчинком

Сьогодні ввечері, 16 жовтня, концерт популярного українського гурту "Океан Ельзи" в Палаці спорту в Києві перервала повітряна тривога. Артисти одразу ж попросили фанатів знайти укриття і присутні вирушили в метро.
Як стало відомо із соцмереж, шанувальники гурту вирішили все ж таки дочекатися продовження концерту і почали співати пісні гурту в метро.
Лідер гурту Святослав Вакарчук наважився приєднатися до фанатів і спустився до них на одну зі станцій, яка буквально стала заблокованою через наплив людей.
Дивіться відео, як шанувальники співали пісні "Океану Ельзи" в метро:
Хто такий Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, Настя Каменських показала рідних, а також і свого чоловіка Потапа, який втік за кордон і не з'являється в Україні. Співачка зізналася чоловікові в коханні та розповіла, що він її завжди підтримує.
А також російський співак Микита Пресняков втрачає свій бізнес у Росії. Пресняков зазнав збитків на приблизно 10 тисяч доларів. Оформлена компанія на кохану музиканта - Олену Преснякову, проте серед засновників компанії є ім'я Микити.
Вас може зацікавити:
- "Зовсім у ганебній ситуації": стало відомо, що зараз відбувається з Олегом Винником
- "Адель-модель": шанувальники розтанули від крутого вбрання маленької доньки Лілії Ребрик
- Уже наздогнав маму за зростом: Алла Пугачова засвітилася на прогулянці із сином на Кіпрі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред