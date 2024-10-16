Приєднався до шанувальників: Святослав Вакарчук здивував вчинком

Святослав Вакарчук підтримав своїх шанувальників.

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Святослав Вакарчук прийшов до шанувальників у метро / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Сьогодні ввечері, 16 жовтня, концерт популярного українського гурту "Океан Ельзи" в Палаці спорту в Києві перервала повітряна тривога. Артисти одразу ж попросили фанатів знайти укриття і присутні вирушили в метро.

Як стало відомо із соцмереж, шанувальники гурту вирішили все ж таки дочекатися продовження концерту і почали співати пісні гурту в метро.

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Лідер гурту Святослав Вакарчук наважився приєднатися до фанатів і спустився до них на одну зі станцій, яка буквально стала заблокованою через наплив людей.

Дивіться відео, як шанувальники співали пісні "Океану Ельзи" в метро:

Святослав Вакарчук в метро / фото: скрін t.me/TCH_channel

Хто такий Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

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