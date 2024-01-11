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Телеканал 2+2 знімає гостросюжетну воєнну драму-сповідь "Шлях"

Анна Підгорна
11 січня 2024, 16:44
На екрани вийде художня кінохроніка трасформуючого шляху, який пройшов співробітник волонтерської організації, крізь призму війни.
Шлях - чотирисерійна воєнна драма від 2+2
Шлях - чотирисерійна воєнна драма від 2+2 / колаж: Главред, фото: Прес-служба

У січні телеканал 2+2 розпочав зйомки чотирисерійної воєнної драми "Шлях". Це відверта розповідь людини, яка під час повномасштабної війни проходить складний етап трансформації, викристалізовуючи ставлення й сенси. Прем’єра серіалу запланована на осінь 2024 року.

Головний герой Олексій – співробітник волонтерської організації, талановитий переговорник та аналітик. Ще до повномасштабного вторгнення він допомагав сім’ям, розділеним лінією фронту, повертав полонених і розшукував зниклих безвісти. Для досягнення поставлених задач Олексій не нехтував будь-якими зв’язками, бо його головна мета – допомогти. Однак у 2022 році, особисто зіштовхуючись зі звірствами російських окупаційних військ і переживаючи втрати, він проходить власний шлях трансформації. Змінюється ставлення до війни, світогляд та принципи, що призводить до краху ідеалів Олексія.

У ролях: Іван Жилюк, Анастасія Пустовіт, Сергій Кисіль, В'ячеслав Довженко, Віктор Жданов, Дмитро Соловйов, Олександр Ганноченко та ін.

відео дня

Співавтор ідеї, шоуранер і креативний продюсер телеканалу 2+2 Сергій Карпенко ділиться історією створення серіалу "Шлях": "Ідея драми виникла у сценариста Марка Лимаренка, з яким канал 2+2 працював і раніше. Це була цікава історія про волонтера, який у перші місяці війни займається пошуком зниклих безвісти. Проєкт був вартий уваги, з великим драматичним потенціалом, але в ньому чогось не вистачало... Зрештою стало зрозуміло чого – яскравого образу головного героя, його шляху переоцінки власного життя, який він проходить, щоб врятувати інших. Коли сформувався образ, одразу прийшла і форма подачі матеріалу – через розмову зі слідчим, яка з холодного допиту поступово перетворюється на своєрідне каяття".

Режисером серіалу "Шлях" став волонтер "Спілки підприємців теле та кіноіндустрії", кіноакадемік Денис Тарасов, який зняв першу з початку повномасштабного вторгнення воєнну драму "Я – Надія".

"Ще рік тому, коли продюсери вперше розповіли мені про ідею серіалу, я захотів долучитися до проєкту. Не лише тому, що з початку вторгнення волонтерство стало невід’ємною частиною мого життя, і ця тема близька мені. "Шлях" – це насамперед потужна, відверта історія людини, яку докорінно змінюють пережиті жахіття війни. Це непроста, але важлива розповідь, яка буде зрозуміла багатьом", – коментує Денис Тарасов.

Сценаристи: Марк Лимаренко, Сергій Карпенко.

Серіал на замовлення телеканалу 2+2 знімає SFERA FILM. Продюсери: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Дмитро Сафановський, Вадим Червяков, Роман Омельчук. Знімання проходять у Києві та області.

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