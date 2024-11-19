Здав усі секрети: як працювала золота карта в шоу "Орел і решка"

Синельников розповів, що глядачі бачили зовсім іншу картинку.

https://glavred.net/starnews/sdal-vse-sekrety-kak-rabotala-zolotaya-karta-v-shou-orel-i-reshka-10615622.html Посилання скопійоване

Як знімали Орел і решку / Колаж Главред, фото скріншот

Засновник і ведучий шоу "Орел і Решка" Євгеній Синельников, яке прославило в Україні зрадницю Регіну Тодоренко, розкрив головний секрет проекту.

Як розповів він в інтерв'ю радіо Люкс ФМ, усе насправді працювало зовсім не так, як показували в шоу. Ведучий, який витягав золоту карту, жив у найдорожчому готелі тільки один день, а не три - як було показано в тревел-шоу.

"Із золотою картою в класному готелі ти спиш одну ніч, а зйомки - три доби. Тобто ти приїхав, переночував, ви відзнялися. У тебе п'ять ночівель і тільки одна із золотою картою, або в хостелі. Тобто все одно вся група збирається в одному готелі, все одно у всіх є цей готель. Але якщо я виграв п'ятизірковий готель, то ця ніч у мене буде там", - прокоментував Синельников.

відео дня

Він також додав, що учасники програми отримували фіксовану зарплату, а не гонорари за зйомки.

"У нас була заробітна плата. Вона не була дуже великою. Не буду розповідати, тому що це все одно комерційна таємниця. Її не змінювали, п'ять програм ти зняв чи одну. Ми всі працювали за заробітну плату. І вже наприкінці року, якщо фірма заробляла, то ми, згідно з нашою відсотковою ставкою, вже дерибанили. Такого, щоб гонорар стрибав, не було", - поділився Синельников.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, нещодавно Главред писав, що зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

Вас може зацікавити:

Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред