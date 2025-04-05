"Намагаюся вибратися з ями": Барак Обама зробив шокуюче зізнання про шлюб

Барак Обама вперше заговорив про свій шлюб і проблеми в ньому.

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Барак і Мішель Обама з доньками / Колаж Главред, фото Instagram/Barackobama

Коротко:

Що відбувається в родині Барака Обами

Як він на це реагує

Барак Обама зробив шокуюче чесне зізнання про стан свого шлюбу з Мішель Обамою.

"У мене була глибока криза у стосунках із дружиною", - сказав 63-річний Барак президенту коледжу Гамільтона Стівену Тепперу, пише Page Six.

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"Тому я намагаюся вибратися з цієї ями, час від часу займаючись чимось веселим", - каже він.

Колишній президент Сполучених Штатів раніше припускав, що його два терміни поспіль на посаді з 2009 до 2017 року позначилися на його стосунках із колишньою першою леді.

Мішель Обама, Барак Обама / instagram.com/michelleobama

"Дозвольте мені сказати наступне: це, безумовно, допомагає бути поза Білим домом і проводити з нею трохи більше часу", - сказав Барак в інтерв'ю в травні 2023 року, обов'язково похваливши Мішель за те, що вона "прощає" його недоліки.

Щодо 61-річної жінки, то в грудні 2022 року вона зізналася, що "не могла виносити" свого чоловіка ціле десятиліття, коли їхні доньки - Малія, 26 років, і Саша, 23 роки - "були маленькими", зазначивши, що вона "не єхиднує, кажучи це".

Мішель Обама / Instagram

У квітні 2023 року вона поділилася на зустрічі, що відкрито говорить про своє партнерство, "тому що шлюб - це важко, і багато молодих людей відмовляються від шлюбу через речі, які є лише частиною зобов'язань".

Проте, в той час вона визнала, що компроміс, пов'язаний зі шлюбом, "не завжди веселий".

Обами, які одружилися в жовтні 1992 року, нещодавно були охоплені чутками про розлучення, які, мабуть, почалися в січні після того, як Барак відвідав кілька політичних заходів наодинці, включно з похороном колишнього президента Джиммі Картера та інавгурацією президента Трампа.

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