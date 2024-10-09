Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

Путіністка і колишня киянка Любов Успенська, яка підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, скасувала всі жовтневі концерти в Москві та Підмосков'ї.
Причина - відсутність попиту після скандалу через зникнення її доньки, який Успенська вирішила вивести в публічний простір, сподіваючись на підвищення інтересу до своєї старої особистості.
За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, представник Успенської розповів, що шанувальники з Оріхово-Зуєва, Коломни, Сергієва Посада, Ярославля і Москви зможуть "насолодитися" її шинкарським співом тільки наступного року - концерти перенесли.
Рештою міст туру - за розкладом, але починаючи лише з листопада. Найближчим часом команда артистки пообіцяла опублікувати нову інформацію про виступи. Коментувати стан пенсіонерки ЗМІ відмовилися.
Хто така Любов Успенська?
Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".
Крім того, концертні зали підтвердили інформацію про скасування концертів.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".
А також путіністка Маргарита Симоньян розповіла, як Любов Успенська допомагає російським окупантам. Виявляється, співачка не лягає спати доти, доки не подивиться всі програми Соловйова і виплачує російським окупантам гроші за підбиту техніку українців.
Вас також може зацікавити:
- "До сліз образили": путіністка Любов Успенська розпочала війну проти Філіпа Кіркорова
- Церковне свято 14 серпня: що заборонено робити в день закінчення Успенського посту
- Забрали в лікарню: донька путіністки Успенської потрапила в страшну біду - що сталося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред