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Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

Олена Кюпелі
9 жовтня 2024, 23:31
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Ресторанна шансоньє Успенська тепер співатиме не раніше кількох місяців. І то не факт.
Тетяна Плаксіна, Любов Успенська
Тетяна Плаксіна, Любов Успенська / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Путіністка і колишня киянка Любов Успенська, яка підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, скасувала всі жовтневі концерти в Москві та Підмосков'ї.

Причина - відсутність попиту після скандалу через зникнення її доньки, який Успенська вирішила вивести в публічний простір, сподіваючись на підвищення інтересу до своєї старої особистості.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, представник Успенської розповів, що шанувальники з Оріхово-Зуєва, Коломни, Сергієва Посада, Ярославля і Москви зможуть "насолодитися" її шинкарським співом тільки наступного року - концерти перенесли.

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Рештою міст туру - за розкладом, але починаючи лише з листопада. Найближчим часом команда артистки пообіцяла опублікувати нову інформацію про виступи. Коментувати стан пенсіонерки ЗМІ відмовилися.

Хто така Любов Успенська?

Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

Крім того, концертні зали підтвердили інформацію про скасування концертів.

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Зазначимо, нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".

А також путіністка Маргарита Симоньян розповіла, як Любов Успенська допомагає російським окупантам. Виявляється, співачка не лягає спати доти, доки не подивиться всі програми Соловйова і виплачує російським окупантам гроші за підбиту техніку українців.

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