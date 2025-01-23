Прославить на весь кінематограф: український фільм номінований на "Оскар" 2025

Коротко:
- Фільм про українців номінували на "Оскар"
- У стрічці йдеться про трьох митців з Харкова
Офіційним номінантом на премію "Оскар" став документальний фільм про трьох українських митців з Харкова "Порцелянова війна". Про це повідомила американська Академія кінематографічних мистецтв і наук у соцмережі X.
У кінострічці йдеться про історію трьох українських митців — Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Вони не покинули рідний Харків, а залишились у місті після початку повномасштабної війни у 2022 році. Таким чином герої переживають складні часи, адже перебувають під постійними ракетними обстрілами.
Один з художників - Слава Леонтьєв вступив до лав української армії. Троє митців обрали мистецтво, як зброю для боротьби з агресорами. Герої створюють порцелянові вироби, прикрашаючи ними зруйновані будівлі.
Церемонія "Оскар" - останні новини
Як раніше писав Главред, церемонію Оскар 2025 можуть скасувати вперше за історію. Офіційний комітет премії "Оскар" щодня стежить за ситуацією, і такі зірки, як Том Генкс, Емма Стоун, Меріл Стріп і Стівен Спілберг, кажуть, що знають про ситуацію.
Також розповідалось, що три українські фільми потрапили до лонгліста премії "Оскар-2025". Туди увійшли стрічки, що відображають нинішні реалії та унікальну історію України.
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Що таке нагорода "Оскар"?
"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".
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