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Понівечене тіло жінки знайшли в автомобілі відомого російського актора

Маріна Фурман
20 січня 2025, 13:40оновлено 20 січня, 17:25
539
Сам Куценко немає жодного відношення до злочину, а підозрюваного у вбивстві затримали.
Куценко, авто
В авто Гоші Куценка знайшли вбиту жінку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, SHOT

Коротко:

  • В автомобілі Гоші Куценко знайшли тіло жінки
  • Сам актор немає жодного відношення до інциденту
  • Підозрюваного у вбивстві жінки затримали

У Москві на Кутузовському проспекті в припаркованому автомобілі, який належить російському актору Гоші Куценку, було знайдено тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали.

У повідомленнях йдеться, що тіло жінки було знайдено у старому "Запорожці", який був припаркований у дворі багатоквартирного будинку. Постраждалій 30-35 років було нанесено чисельні ножові поранення. У салоні, поруч із тілом, також виявлено використаний засіб контрацепції.

відео дня

Згодом зʼясувалося, що сам Куценко немає жодного відношення до злочину, а підозрюваного у вбивстві затримали.

Підозрюваний на допиті Альберт Абдуллін (так він представився) із Казані заявив, що вбив знайому і затягнув тіло в салон, щоб сховати. Згідно з оприлюдненою інформацією, затриманий ударив жінку ножем щонайменше 12 разів. Зі знайомою чоловік посварився напідпитку.

Фото підозрюваного
Підозрюваний / Фото: SHOT

Пізніше у Telegram-каналі SHOT написали, що Абдуллін познайомився зі своєю жертвою на Київському вокзалі за кілька годин до трагедії. Він спокусив її двома трояндами і пляшкою горілки.

Крім використаного засобу контрацепції, в салоні машини знайшли білий бюстгальтер. Попередньо, до вбивства Абдуллін водив у покинуте авто й інших жінок.

Згодом в Мережі зʼявився перший коментар Гоші Куценка щодо ситуацію з убитою жінкою, яку було знайденою в його автомобілі.

Він заявив, що зараз передуває в експедиції та висловив співчуття родині загиблої.

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Що відомо про Юрія Куценка?

Юрій Георгійович Куценко (акторський псевдонім: Гоша Куценко) - російський актор, сценарист, режисер, виконавець пісень. Народився 20 травня 1967 року в місті Запоріжжя. Розквіт його популярності припав на 2000-ні роки. У 2013 році став Заслуженим артистом країни-агресорки Росії.

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