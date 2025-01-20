Понівечене тіло жінки знайшли в автомобілі відомого російського актора

Сам Куценко немає жодного відношення до злочину, а підозрюваного у вбивстві затримали.

https://glavred.net/starnews/porezannoe-telo-zhenshchiny-nashli-v-avtomobile-izvestnogo-rossiyskogo-aktera-10632251.html Посилання скопійоване

В авто Гоші Куценка знайшли вбиту жінку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, SHOT

Коротко:

В автомобілі Гоші Куценко знайшли тіло жінки

Сам актор немає жодного відношення до інциденту

Підозрюваного у вбивстві жінки затримали

У Москві на Кутузовському проспекті в припаркованому автомобілі, який належить російському актору Гоші Куценку, було знайдено тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали.

У повідомленнях йдеться, що тіло жінки було знайдено у старому "Запорожці", який був припаркований у дворі багатоквартирного будинку. Постраждалій 30-35 років було нанесено чисельні ножові поранення. У салоні, поруч із тілом, також виявлено використаний засіб контрацепції.

відео дня

Згодом зʼясувалося, що сам Куценко немає жодного відношення до злочину, а підозрюваного у вбивстві затримали.

Підозрюваний на допиті Альберт Абдуллін (так він представився) із Казані заявив, що вбив знайому і затягнув тіло в салон, щоб сховати. Згідно з оприлюдненою інформацією, затриманий ударив жінку ножем щонайменше 12 разів. Зі знайомою чоловік посварився напідпитку.

Підозрюваний / Фото: SHOT

Пізніше у Telegram-каналі SHOT написали, що Абдуллін познайомився зі своєю жертвою на Київському вокзалі за кілька годин до трагедії. Він спокусив її двома трояндами і пляшкою горілки.

Крім використаного засобу контрацепції, в салоні машини знайшли білий бюстгальтер. Попередньо, до вбивства Абдуллін водив у покинуте авто й інших жінок.

Згодом в Мережі зʼявився перший коментар Гоші Куценка щодо ситуацію з убитою жінкою, яку було знайденою в його автомобілі.

Він заявив, що зараз передуває в експедиції та висловив співчуття родині загиблої.

Останні новини російського шоу-бізнесу

Як писав Главред, у січні минулого року помер 90-річний батько російського артиста Валерія Меладзе, який публічно так і не засудив терористичне вторгнення РФ в Україну. Виконавець хіта "Салют, Вера" таємно повернувся у Росію, щоб відвідати могилу батька.

Популярному російському телеведучому Юрію Ніколаєву знову стало погано. У нього почалися провали в пам'яті - він став забувати своє ім'я, рідних і місце, в якому перебуває. Напередодні 76-річного шоумена перевели з лікарні до реабілітаційного центру.

Читайте також:

Що відомо про Юрія Куценка? Юрій Георгійович Куценко (акторський псевдонім: Гоша Куценко) - російський актор, сценарист, режисер, виконавець пісень. Народився 20 травня 1967 року в місті Запоріжжя. Розквіт його популярності припав на 2000-ні роки. У 2013 році став Заслуженим артистом країни-агресорки Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред