Коротко:
- В автомобілі Гоші Куценко знайшли тіло жінки
- Сам актор немає жодного відношення до інциденту
- Підозрюваного у вбивстві жінки затримали
У Москві на Кутузовському проспекті в припаркованому автомобілі, який належить російському актору Гоші Куценку, було знайдено тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали.
У повідомленнях йдеться, що тіло жінки було знайдено у старому "Запорожці", який був припаркований у дворі багатоквартирного будинку. Постраждалій 30-35 років було нанесено чисельні ножові поранення. У салоні, поруч із тілом, також виявлено використаний засіб контрацепції.
Згодом зʼясувалося, що сам Куценко немає жодного відношення до злочину, а підозрюваного у вбивстві затримали.
Підозрюваний на допиті Альберт Абдуллін (так він представився) із Казані заявив, що вбив знайому і затягнув тіло в салон, щоб сховати. Згідно з оприлюдненою інформацією, затриманий ударив жінку ножем щонайменше 12 разів. Зі знайомою чоловік посварився напідпитку.
Пізніше у Telegram-каналі SHOT написали, що Абдуллін познайомився зі своєю жертвою на Київському вокзалі за кілька годин до трагедії. Він спокусив її двома трояндами і пляшкою горілки.
Крім використаного засобу контрацепції, в салоні машини знайшли білий бюстгальтер. Попередньо, до вбивства Абдуллін водив у покинуте авто й інших жінок.
Згодом в Мережі зʼявився перший коментар Гоші Куценка щодо ситуацію з убитою жінкою, яку було знайденою в його автомобілі.
Він заявив, що зараз передуває в експедиції та висловив співчуття родині загиблої.
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Що відомо про Юрія Куценка?
Юрій Георгійович Куценко (акторський псевдонім: Гоша Куценко) - російський актор, сценарист, режисер, виконавець пісень. Народився 20 травня 1967 року в місті Запоріжжя. Розквіт його популярності припав на 2000-ні роки. У 2013 році став Заслуженим артистом країни-агресорки Росії.
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