Недостатньо: Меган Маркл винувато зізналася, чого їй бракує в житті

Коротко:
- Про що переживає Меган Маркл
- Чому вона відчуває себе винуватою
У Меган Маркл почуття провини через гроші. Герцогиня Сассекська відверто розповіла про своє "мислення щодо грошей".
Як пише Page Six, Меган розповіла, що у неї є почуття провини через велику кількість грошей.
"Легко прив'язатися до ідеї, наприклад, "у мене ніколи не буде достатньо"", - продовжила Маркл, додавши, що вона "хотіла б мати" здоровіше мислення щодо грошей.
Маркл та її чоловік принц Гаррі, зокрема, мають передбачуваний сукупний чистий капітал у 60 мільйонів доларів.
У вересні 2024 року London Times повідомила, що герцог Сассекський, 40 років, і брат принц Вільям успадкували понад 10 мільйонів доларів від королеви Єлизавети II.
Гаррі і Маркл живуть в особняку вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто, Каліфорнія, з принцом Арчі, 6 років, і принцесою Лілібет, 3 роки.
Дует потрапив у заголовки газет через те, що часто користується приватними літаками і будинками своїх друзів зі списку A, а джерело повідомило Page Six минулого року, що вони "звичайно, не люблять витрачати власні гроші". Інсайдер заявив: "Це завжди чужі гроші".
За останні місяці Маркл зробила безліч ділових починань.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.
Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".
Вас також може зацікавити:
- Меган Маркл показала принца Гаррі після скандального інтерв'ю
- "Куди тільки час подівся?": Меган Маркл показала свіже фото сина-іменинника
- Мама і тато пішли у відрив: Меган Маркл показала палкі поцілунки та обійми з чоловіком
Хто така Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред