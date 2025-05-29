Недостатньо: Меган Маркл винувато зізналася, чого їй бракує в житті

Меган Маркл виступила в подкасті та зробила несподіване зізнання.

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Принц Гаррі і Меган Маркл відмінно заробляють/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

Про що переживає Меган Маркл

Чому вона відчуває себе винуватою

У Меган Маркл почуття провини через гроші. Герцогиня Сассекська відверто розповіла про своє "мислення щодо грошей".

Як пише Page Six, Меган розповіла, що у неї є почуття провини через велику кількість грошей.

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"Легко прив'язатися до ідеї, наприклад, "у мене ніколи не буде достатньо"", - продовжила Маркл, додавши, що вона "хотіла б мати" здоровіше мислення щодо грошей.

Маркл та її чоловік принц Гаррі, зокрема, мають передбачуваний сукупний чистий капітал у 60 мільйонів доларів.

Меган Маркл / ua.depositphotos.com

У вересні 2024 року London Times повідомила, що герцог Сассекський, 40 років, і брат принц Вільям успадкували понад 10 мільйонів доларів від королеви Єлизавети II.

Гаррі і Маркл живуть в особняку вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто, Каліфорнія, з принцом Арчі, 6 років, і принцесою Лілібет, 3 роки.

Меган Маркл / Скриншот YouTube

Дует потрапив у заголовки газет через те, що часто користується приватними літаками і будинками своїх друзів зі списку A, а джерело повідомило Page Six минулого року, що вони "звичайно, не люблять витрачати власні гроші". Інсайдер заявив: "Це завжди чужі гроші".

За останні місяці Маркл зробила безліч ділових починань.

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Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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