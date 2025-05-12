Мама і тато пішли у відрив: Меган Маркл показала палкі поцілунки та обійми з чоловіком

Коротко:
- Герцог і герцогиня Сассекські втекли на побачення
- Дружина принца Гаррі показала, як запалює з ним на концерті
Принц Гаррі та Меган Маркл напередодні сьомої річниці весілля влаштували для себе вечір побачень. Разом подружжя відвідало концерт американської співачки Бейонсе.
У своєму блозі в Instagram герцогиня Сассекська показала, яким був їхній рідкісний вечір без дітей. Вона поділилася серією фото і відео, де відривається під музику разом із чоловіком.
Багато розповідати про те, як минув їхній особливий вечір Меган Маркл не стала, лише подякувала Бейонсе за чудові враження, які зробили її з принцом Гаррі вихід у світ особливим. "Про минулий вечір... Дякую Бейонсе і команді за дивовижний концерт (і дуже веселий вечір побачень)! Всім любові", - пише дружина принца Гаррі.
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Меган Маркл - останні новини:
Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.
Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".
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Хто така Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
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