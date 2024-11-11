Наталія Могилевська "наїхала" на Ігоря Кондратюка через Тіну Кароль

За словами Могилевської, продюсер вчасно не розгледів у юній співачці зірку.

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Наталія Могилевська розповіла про конфлікт з Ігорем Кондратюком через участь Тіни Кароль у проєкті Шанс / колаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Могилевська під час роботи над шоу "Шанс" не завжди була згодна з Кондратюком у плані відбору

Вона робила зауваження продюсеру через Тіну Кароль, якій продюсер відмовляв тричі

Популярний у двохтисячних музичний проєкт "Шанс" послужив трампліном для розвитку кар'єри багатьох нині популярних українських виконавців. Утім, як вважає Наталія Могилевська, одна з тренерів проєкту, далеко не всі молоді й талановиті зуміли на шоу отримати свій шанс.

Так, у коментарі для "Ліберті Арт" співачка зазначила, що через те, що Ігор Кондратюк, продюсер і співавтор "Шансу", по-своєму визначав, хто братиме участь, деякі артисти туди так і не пробилися.

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Приміром, сучасну українську сцену складно уявити без Тіни Кароль - потужної вокалістки з великим досвідом і незліченною кількістю нагород. Однак на початку кар'єри Кондратюк їй тричі відмовив в участі в "Шансі", через що Наталія Могилевська робила йому зауваження.

"Тіна Кароль дуже хотіла до нас потрапити. Тричі її не взяв Кондратюк. Я казала: "Кондратюк, де були твої очі, ну?" Дівчинка два роки до нас намагалася потрапити", - згадує співачка.

Хто така Наталія Могилевська / Інфографіка: Главред

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Раніше Главред розповідав, що відома українська співачка Swoiia (раніше - Ассоль) розлучилася з чоловіком. Цю новину артистка повідомила після того, як Melovin зробив їй "пропозицію".

Також український ведучий Слава Дьомін розповів про домагання після корпоративу. Організатор заходу розраховував отримати від шоумена більше, ніж було зазначено в сценарії заходу.

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