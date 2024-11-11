Наталія Могилевська "наїхала" на Ігоря Кондратюка через Тіну Кароль

Стислий виклад:
- Могилевська під час роботи над шоу "Шанс" не завжди була згодна з Кондратюком у плані відбору
- Вона робила зауваження продюсеру через Тіну Кароль, якій продюсер відмовляв тричі
Популярний у двохтисячних музичний проєкт "Шанс" послужив трампліном для розвитку кар'єри багатьох нині популярних українських виконавців. Утім, як вважає Наталія Могилевська, одна з тренерів проєкту, далеко не всі молоді й талановиті зуміли на шоу отримати свій шанс.
Так, у коментарі для "Ліберті Арт" співачка зазначила, що через те, що Ігор Кондратюк, продюсер і співавтор "Шансу", по-своєму визначав, хто братиме участь, деякі артисти туди так і не пробилися.
Приміром, сучасну українську сцену складно уявити без Тіни Кароль - потужної вокалістки з великим досвідом і незліченною кількістю нагород. Однак на початку кар'єри Кондратюк їй тричі відмовив в участі в "Шансі", через що Наталія Могилевська робила йому зауваження.
"Тіна Кароль дуже хотіла до нас потрапити. Тричі її не взяв Кондратюк. Я казала: "Кондратюк, де були твої очі, ну?" Дівчинка два роки до нас намагалася потрапити", - згадує співачка.
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Хто така Наталія Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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