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СидОренки-СидорЕнки повертаються на 1+1 - подробиці нового сезону улюбленого родинного серіалу

18 січня 2022, 11:27

Третій сезон комедії носитиме інтригуючу назву - Ферма розбрату.

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Кадр зі зйомок серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату / Пресслужба

Скоро глядачі 1+1 побачать новий сезон україномовного комедійного серіалу СидОренки-сидорЕнки. Ферма розбрату. Це – історіяжиття двох родин, які дізналися, що їхніх синів переплутали в пологовому будинку. Відтоді однією великою родиною вони проходять через різноманітні життєві випробування, потрапляють у веселі та драматичні ситуації, розвиваються, змінюються та, звісно, насолоджуються життям.

У новому сезоні глядачі будуть ще з більшим захопленням спостерігати за пригодами родин, адже у продовженні історії з’являться нові яскраві герої.

У новому сезоні глядачі побачать, як змінилося життя родин через два роки від початку історії. Цього разу Сидоренкам доведеться переїхати на справжню ферму, і тепер вони будуть прокидатися з першими півнями, доїти корів, працювати на городі та робити багато речей, до яких вони не звикли. І тут вони зустрінуть молодшого брата Олександра Сидоренка- Толю. На відміну від Сашка, який поїхав заробляти до міста, Толя залишився в селі і присвятив своє життя родинній фермі. На екрані його втілить актор Володимир Ращук.

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Кадр зі зйомок серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату. Володимир Ращук / Пресслужба

"Спочатку Толі буде здаватися, що нові родичі, які оселилися на фермі, лише заважають йому і він впорається з усім сам, оскільки звик розраховувати лише на власні сили. Утім, як покаже життя - один у полі не воїн, а гуртом захищати ферму надійніше! Однак усі плани може зруйнувати одна фатальна зрада", - розповів Володимир про свого кіногероя.

Акторка Віра Кобзар постане головною антагоністкою у серіалі. Вона - підступна бізнес-леді, яка спробує відібрати землю, що належала ще діду Саши та Толі та знищити ферму. Глядачі також будуть спостерігати за пригодами сільського ветеринара Льоні, який стане справжнім "яблуком розбрату" у стосунках Лесі та Петра. Його зіграє Андрій Пономаренко.

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Кадр зі зйомок серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату. Андрій Пономаренко / Пресслужба

Популярна українська акторка Віталіна Біблів зіграє у серіалі сусідку Сидоренків – Ніну.

"На перший погляд вона може здатися занадто суворою, але в душі вона ніжна і тендітна. Не дарма ж її хобі – вирощувати квіти. У Ніни дуже складні стосунки з Толею: кожен день між ними відбуваються конфлікти, то через місце на ринку, то через паркан між ділянками. Хоча інколи здається, що від ненависті до кохання – один крок", - розповіла Віталіна Біблів.

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Кадр зі зйомок серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату. Віталіна Біблів / Пресслужба

А її дочку Віку на екрані втілить молода акторка Ірина Гришак.

"Моя Віка – пацанка, студентка першого курсу. Вона буде їздити на старому мотоциклі, вона здатна сама розібрати і зібрати його, якщо знадобиться. Мені вона дуже імпонує, адже героїня смілива і рішуча, якщо чогось захотіла – обов’язково отримає", - прокоментувала Ірина Гришак.

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Кадр зі зйомок серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату. Ірина Гришак / Пресслужба

Варто зазначити, що у проекті задіяні виключно українські актори. Окрім нових кіногероїв, глядачі побачать на екрані вже улюблених персонажів, яких зіграють: Дмитро Суржиков, Олеся Власова, Валерій Швець, Ксенія Вертинська, Лев Сомов, Євген Шекера, Петро Ніньовський, Поліна Василина, Вікторія Левчено та інші улюблені актори.

Виробництвом продукту на замовлення 1+1 займалась компанія IQ Production. Перший сезон СидОренків-СидорЕнків стартував у 2019-му році та став найпопулярнішим серіалом осені на 1+1. Комедійний серіал СидОренки-СидорЕнки - це адаптація групи компаній Yellow Black and White.

Не пропустіть нові подробиці серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату та дивіться прем’єру третього сезону вже скоро на 1+1.

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