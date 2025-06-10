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ЕксВіаГра Міша Романова розкрила причину розставання з радником Зеленського

Анна Підгорна
10 червня 2025, 14:04
80
Романова зізналася, що саме змусило її "поставити крапку".
Миша Романова
Міша Романова особисте життя - чому співачка розійшлася з Роднянським / колаж: Главред, фото: instagram.com/misharomanova

Коротко:

  • Міша Романова та Алекс Роднянський були разом два роки
  • Артистка розповіла, що змусило її завершити стосунки

Українська співачка Міша Романова (Наталія Могилинець) восени 2022 року познайомилася з Алексом Роднянським - колишнім радником Володимира Зеленського з економічних питань та сином продюсера Олександра Роднянського. Їхній роман тривав близько двох років, а вже в січні 2025-го артистка оголосила про розрив.

Лише через півроку Романова зважилася розкрити причини розставання з Роднянським. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото з ексом, і натякнула, що останньою краплею в їхніх стосунках став пошук чоловіком нових знайомств на спеціалізованих сайтах.

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"Забула сказати, як я поставила крапку після Нового року... Коли побачила його на сайті знайомств з фотками, які робила йому нинішня жінка", - поділилася Міша Романова.

Миша Романова, Алекс Роднянский
Міша Романова особисте життя - чому співачка розійшлася з Роднянським / instagram.com/misharomanova
Миша Романова, Алекс Роднянский
Міша Романова особисте життя - чому співачка розійшлася з Роднянським / instagram.com/misharomanova

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Хто така Міша Романова?

Міша Романова (Наталія Могилинець) - українська співачка. Переможниця шоу "Хочу V ВІА Гру" (2013), учасниця гурту ВіаГра (2013-2018). Близька подруга співака Макса Барських.

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