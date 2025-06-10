ЕксВіаГра Міша Романова розкрила причину розставання з радником Зеленського

Коротко:
- Міша Романова та Алекс Роднянський були разом два роки
- Артистка розповіла, що змусило її завершити стосунки
Українська співачка Міша Романова (Наталія Могилинець) восени 2022 року познайомилася з Алексом Роднянським - колишнім радником Володимира Зеленського з економічних питань та сином продюсера Олександра Роднянського. Їхній роман тривав близько двох років, а вже в січні 2025-го артистка оголосила про розрив.
Лише через півроку Романова зважилася розкрити причини розставання з Роднянським. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото з ексом, і натякнула, що останньою краплею в їхніх стосунках став пошук чоловіком нових знайомств на спеціалізованих сайтах.
"Забула сказати, як я поставила крапку після Нового року... Коли побачила його на сайті знайомств з фотками, які робила йому нинішня жінка", - поділилася Міша Романова.
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Хто така Міша Романова?
Міша Романова (Наталія Могилинець) - українська співачка. Переможниця шоу "Хочу V ВІА Гру" (2013), учасниця гурту ВіаГра (2013-2018). Близька подруга співака Макса Барських.
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