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Іванна Онуфрійчук розповіла, в яких традиціях виховує сина від казахського мільйонера

Анна Підгорна
14 травня 2025, 18:33
196
Ведуча "Танців з зірками" з великим інтересом підходить до формування свідомості однорічного малюка.
Іванна Онуфрійчук із чоловіком і сином
Іванна Онуфрійчук новини - ведуча розповіла про виховання сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Короткий зміст:

  • Єдиний син Іванни Онуфрійчук зростає в мультикультурній родині
  • Ведуча розповіла, як Адама знайомлять із національними традиціями

У листопаді 2021 року українська ведуча Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за казахського бізнесмена й мільйонера на ім'я Алмаз, а у квітні 2024 року вперше стала мамою (про це вона офіційно повідомила лише через місяць - прим. редактора). Нещодавно первістку знаменитості, хлопчику на ім'я Адам, виповнився один рік.

Про перший рік у відповідальній ролі матері Онуфрійчук розповіла в інтерв'ю для 1plus1. Зокрема Іванна поділилася досвідом виховання малюка в мультикультурній сім'ї - шануючи українські та казахські традиції.

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Молода мама зазначила, що поки що знайомство з корінням проходить для Адама вельми успішно. Його в ігровій формі долучають до важливих культурних елементів не лише мама й тато, а й численні родичі.

Іванна Онуфрійчук із сином
Іванна Онуфрійчук новини - ведуча розповіла про виховання сина / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведуча зазначає - в її родині українські традиції завжди оберігалися, тому і для Адама все відбувається дуже природно: "Так, це вдається і доволі легко. Що стосується українських традицій, то тут не виникає жодних труднощів. Ми з родиною зберігаємо їх, у фонді також підтримуємо. Адамчик завжди присутній на всіх святах – чи то Різдво, чи Великдень у сімейному колі, чи то День Незалежності, День вишиванки або подібні національні свята, які ми відзначаємо у фонді. Він дуже любить, коли всі збираються разом, коли навколо багато людей, діток, грає музика і відбувається щось цікаве".

Іванна Онуфрійчук із сином
Іванна Онуфрійчук новини - ведуча розповіла про виховання сина / instagram.com/ivannaonufriichuk

"А щодо казахських традицій, то завдяки свекрусі та близьким чоловіка нам також вдається їх дотримуватись і шанувати. Рідні зі сторони нашого тата часто передають традиційні національні вбрання Адамчику, символічні подарунки. А бабуся підказує, коли який обряд ми можемо зробити і які свята нам важливо памʼятати. Наприклад, коли синочку було 40 днів, свекруха запропонувала провести обряд Қырқынан шығару (виведення із сорока днів), який символізує очищення, захист від злих сил та перехід дитини у соціум. У цьому дійстві участь беруть лише близькі до дитини жінки, у воду кладуться срібні прикраси, дитину кладуть у купель і кожна з жінок бере спеціальну ложку, набирає нею воду та поливає немовля, промовляючи побажання. Під час обряду також дитині вперше зістригають нігті, зрізають декілька пасм волосся, а прикраси роздаються жінкам. Або ж ще один обряд, який ми проводили під час святкування 1-го дня народження Адамчика – перерізання пут. У казахського народу ця традиція дуже шанується і проводиться, коли дитина може робити свої перші кроки. На ніжках дитині завʼязуються мотузки, які потім перерізаються, що символізує побажання легкого життєвого шляху їй, захист від невдач та вступ дитини у новий етап життя", - поділилася Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком і сином
Іванна Онуфрійчук новини - ведуча розповіла про виховання сина / Пресслужба

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Хто така Іванна Онуфрійчук?

Іванна Онуфрійчук - українська акторка, ведуча та модель. Найбільш відома своїми роботами над шоу "Без краватки" (НЛО TV, Україна 24) і "Танці з зірками" (1+1 Україна). Має титули "Віцеміс Княгиня України" (2010), "Міс Принцеса України" (2013), "Принцеса Віденського балу" (2018). Була обличчям обкладинок журналів "XXL", "TOUCH", "Теленеделя", "Телегід", "MOEVIR" тощо.

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