Ведуча Танців з зірками вийшла заміж за доларового мільйонера - тепер офіційно

Іванна Онуфрійчук втерла ніс хейтерам і злостивцям.
Актриса, модель і телеведуча Іванна Онуфрійчук нарешті стала законною дружиною свого коханого - казахського мільйонера Алмаза.
У травні цього року закохані провели весільну церемонію на Мальдівах, однак це було лише святом. 11 листопада ведуча оголосила, що сьогодні відбудеться офіційний розпис.
Тепер заздрісники Онофрійчук перестануть обзивати дівчину утриманкою. Крім того, що вона багато працює і будує успішну кар'єру, тепер вона не просто кохана жінка, але ще і дружина.
Зараз подружжя живе на дві країни, але, можливо, що зі зміною сімейного стану їх стиль життя зміниться.
Іванна Онуфрійчук познайомилася з коханим на курорті в Іспанії. Спершу між ними зав'язалася дружба, так як вони обидва були у відносинах. А через рік Алмаз запропонував дівчині відносини.
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Раніше стало відомо, що Бельгійська принцеса візьме участь у Танцях з зірками.
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