УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ведуча Танців з зірками вийшла заміж за доларового мільйонера - тепер офіційно

11 листопада 2021, 14:55

Іванна Онуфрійчук втерла ніс хейтерам і злостивцям.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж / instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель і телеведуча Іванна Онуфрійчук нарешті стала законною дружиною свого коханого - казахського мільйонера Алмаза.

У травні цього року закохані провели весільну церемонію на Мальдівах, однак це було лише святом. 11 листопада ведуча оголосила, що сьогодні відбудеться офіційний розпис.

Тепер заздрісники Онофрійчук перестануть обзивати дівчину утриманкою. Крім того, що вона багато працює і будує успішну кар'єру, тепер вона не просто кохана жінка, але ще і дружина.

Зараз подружжя живе на дві країни, але, можливо, що зі зміною сімейного стану їх стиль життя зміниться.

Іванна Онуфрійчук познайомилася з коханим на курорті в Іспанії. Спершу між ними зав'язалася дружба, так як вони обидва були у відносинах. А через рік Алмаз запропонував дівчині відносини.

Реклама
false
Фото з весільної церемонії Іванни Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

читайте такожБос з серіалу Моя улюблена Страшко Підігрів чутки про роман з головною героїнею

Раніше стало відомо, що Бельгійська принцеса візьме участь у Танцях з зірками.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилок "Змусимо Кремль заплатити високу ціну": Кулеба пригрозив Москві "чітким сигналом""Змусимо Кремль заплатити високу ціну": Кулеба пригрозив Москві "чітким сигналом" Прикмети на 11 листопада: що не можна робити в день Анастасії і як не потрапити в бідуПрикмети на 11 листопада: що не можна робити в день Анастасії і як не потрапити в біду Вріжуть заморозки, завалить снігом: українців попередили про різке похолоданняВріжуть заморозки, завалить снігом: українців попередили про різке похолодання Різке похолодання прийде раптово: коли та де вріжуть снігопадиРізке похолодання прийде раптово: коли та де вріжуть снігопади
15:04

65% українців не подобається робота Зеленського - результати опитування

14:59

Власникам євроблях пропонують "легалізувати" авто: як діє нелегальна схема

14:55

Ведуча Танців з зірками вийшла заміж за доларового мільйонера - тепер офіційно

14:30

Рубав шаблею по горлу і колов 30 разів: у Фінляндії чоловік по-звірячому убив українку

14:26

Тіло залишили в коридорі та обходили стороною: у лікарні Тернополя помер чоловік

Реклама
14:17

День Гідності та Свободи 2021: коли відзначаємо та чи буде вихідний

14:15

Газпром не збільшив поставок газу в ЄС: в ОДТСУ викрили зухвалий обман РосіїВідео

14:13

Затримано зловмисника, який проломив череп відомому музичному продюсеруВідео

14:01

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставкуВідео

14:00

Гороскоп на завтра 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратВідео

13:46

"З голим торсом громив обладнання": в Мережу виклали відео дебошу Саакашвілі в лікарніВідео

13:31

"З Путіним розмовляли": Лукашенко заявив про перекидання зброї з Донбасу на кордон з Польщею

13:30

Іван Яковина. Меркель насварила Путіна за мігрантівВідеоблоги

13:16

На дороги України виїжджають "діагностичні" патрулі: кого перевірятимутьФото

13:08

Пішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловіка

12:40

"Якщо негідник на вулиці буде принижувати": Ніцой хоче жорсткіше карати за порушення мовного закону

12:24

"Провісник великої війни": соцмережі захопило та налякало криваве небо над КиєвомВідео

12:20

Бос з серіалу Моя улюблена Страшко підігрів чутки про роман з головною героїнею

12:08

"Номери світяться - можна перевірити через Bluetooth": противник вакцинації видав безглуздий фейк

11:59

У Польщі повідомили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні в Білорусі: померла дитинаВідео

Реклама
11:54

Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи

11:53

"Пора повернути цю землю собі": Скабєєва процитувала Гребенщикова і зазіхнула на КиївВідео

11:37

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

11:36

Білоруські снайпери тримають табір біженців на кордоні під прицілом: ситуація загострюєтьсяВідео

11:29

Лікар назвав головні симптоми, що вказують на важку форму COVID-19

11:19

На виплат за вислугу та перерахунку: що потрібно знати пенсіонерам, які повернулися на роботу

11:02

Лерос заявив, що йому вручають підозру та хочуть кинути за ґрати за "фак" ЗеленськомуВідео

10:43

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

10:29

У МВС розкрили деталі спецоперації із затримання ката "ДНР" КуликовськогоВідео

10:28

Деякі люди не хворіють на COVID-19: учені з'ясували причину

10:08

Держкіно заборонило показ "Ржевський проти Наполеона" - із Зеленським у головній ролі

10:03

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

09:42

Східний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік Тигра

09:34

Конфіскація авто та штрафи до 170 тисяч: в Україні завершилося пільгове розмитнення "євроблях"

09:33

Чорні нежиттєздатні легені: у Львові жертвою COVID-19 стала 23-річна вагітна жінкаВідео

08:53

Гороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворотВідео

08:48

Зеленський подякував Порошенку за "мужній" вчинокВідео

08:37

11.11 -дзеркальна дата, коли виконуються бажання і залучаються гроші

08:30

Коронавірус в Україні 11 листопада: майже 25 тис. нових хворих і 652 жертви COVID-19Відео

08:14

Українець судитиметься з Болдвіном через смерть Гатчинс на знімальному майданчику фільму Іржа

Реклама
08:02

Перевірку covid-сертифікатів в Україні вимагають скасуватиВідео

07:32

Гірше, ніж в Азії та Африці: у Європі різко зросла смертність від COVID-19Відео

07:10

Атака мігрантів на Польщу і план Кремля: експерт пояснив, чому Москва вирішила вдарити по ЄСВідео

06:53

Замість морозів - потепління: синоптик розповів про різку зміну погоди в УкраїніВідео

06:45

Смерть Полякова не була випадковою: астролог розкрив причину трагедіїВідео

06:24

Чому залучення Deutsche Bahn в українських реаліях - це безглузда трата часу і грошейПогляд

05:47

Лікар пояснив, у чому підступність легкого перебігу коронавірусуВідео

05:40

Найсмачніша закуска на Новий рік 2022 в тарталетках: готувати 10 хвилин

05:28

"Лукашенко загнаний в кут і мститиме": експерт попередив Україну про небезпекуВідео

05:28

Штурм мігрантами кордону України: у Слузі народу розповіли про дії владиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти