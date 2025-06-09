"Це жахливо": у трирічної доньки Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

Іванна Сасанчина, дружина артиста, розкрила деталі стану Елізи.

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Роман Сасанчин донька - дружина співака розповіла про проблеми дівчинки / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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Що сталося з Елізабет Сасанчиною

Які прогнози дає педіатр

У доньки українського співака Романа Сасанчина, 3-річної Елізабет, була важка ніч. Дівчинка погано почувалася після того, як уперше за два тижні відвідала дитячий садок.

У своєму блозі в Instagram дружина артиста Іванна Сасанчина розповіла, що разом з Елізою відвідала педіатра. У дівчинки виявили підвищений рівень ацетону та ентеровірусну інфекцію. Їй прописали пити багато рідини та ліки - якщо найближчим часом ситуація не стабілізується, то дитині знадобиться госпіталізація.

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"Були в лікаря. Сказали єдине, що відпоювати Елізу, давати електроліти, багато рідини, збивати температуру і через три дні на повторний огляд. Якщо до вечора стан погіршиться, то тільки госпіталізація. Сподіваюся, що стан покращиться. В Елізи ентеровірусна інфекція. У неї якесь висипання, плюс до цього ацетон, зневоднення. Це жахливо. І це два тижні вона не була в садочку, пішла на один день і на тобі. Коли вже закінчиться ця адаптація, і коли вона вже набереться того імунітету…" - поділилася засмучена Іванна.

Роман Сасанчин донька - дружина співака розповіла про проблеми дівчинки / instagram.com/annavi_sasanchyn

Роман Сасанчин донька - дружина співака розповіла про проблеми дівчинки / instagram.com/annavi_sasanchyn

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Хто такий Роман Сасанчин? Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

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