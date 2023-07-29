"Знала чим ризикую": Харлан емоційно висловилася щодо скандалу з росіянкою

Спортсменка подякувала українцям та воїнам за підтримку та захист її позиції.

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Ольгу Харлан допустять до Олімпіади / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Olga Kharlan

Українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про її кваліфікацію на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Спортсменка подякувала українцям, спортивним чиновникам та воїнам за підтримку та захист її позиції. Про це вона написала в Facebook.

"Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш болісний біль і відчай, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв на твій захист і змінює все в твоєму житті", — підкреслила українська чемпіонка.

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За її словами, вона знала, чим ризикує, "але не очікувала, що це сколихне все українське суспільство і всі приєднаються до боротьби разом зі мною! Те, що відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне".

Спортсменка подякувала всім, хто встав на її підтримку і тиском подіяли на рішення МОК.

"Спасибі кожному з вас! Дякую кожній організації моєї улюбленої України, хто став поруч зі мною! Дякую кожному, хто приєднався і вніс свій важливий внесок у це рішення - НОК, Мінспорт, Вадима Марковича Гутцайта в спілкуванні з FIE і МОК. Українські та міжнародні медіа, що поширили максимально інформацію!"- додала Харлан.

Спортсменка повідомила, що Міжнародний олімпійський комітет дозволить їй виступити на Олімпійських Іграх у Парижі 2024 року, незалежно від того, як завершиться її кваліфікація. І подякувала Президенту МОК Томасу Баху.

"Ви всі, мої дорогі, стали за мене, спасибі кожному! А наші бійці ЗСУ - це взагалі любов! Назавжди!", - додала Харлан.

Позиція FIE

У свою чергу Міжнародна федерація фехтування не скасувала дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан, проте дозволить їй виступити в команді на чемпіонаті світу. Це остаточне рішення FIE.

Представники FIE провели разом з Ольгою Харлан спеціальну прес-конференцію в Мілані після дискваліфікації. На цій прес-конференції повідомили, що Ольга Харлан зможе виступити за Україну в командних змаганнях на чемпіонаті світу.

Однак FIE пояснила, що дискваліфікація Ольги Харлан не скасована, а припинена.

Міжнародна федерація фехтування заявила, що після тривалого розгляду інциденту вважає "чорну картку" для українки правомірною і такою, що відповідає всім правилам. Однак після консультацій з МОК вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання "олімпійського духу".

Скандал з дискваліфікацією Харлан

Нагадаємо, після того, як Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, шаблістка з РФ влаштувала провокацію. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик. При цьому росіянка демонстративно залишалася на майданчику, роблячи вигляд, що вона чекає рукостискання Харлан. Українку в результаті дискваліфікували.

Пізніше Харлан отримала можливість виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Лист Ользі від президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха опублікував на своїй сторінці в Facebook міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

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