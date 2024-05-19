УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова

Тарас Сидоржевський
19 травня 2024, 03:18
573
Батько Олександра Усика помер після перемоги Олександра на Олімпіаді-2012. Сьогодні Усик звернувся до нього.
Усик
Усик не стримав сліз, коли до нього підбігли журналісти / Колаж: Главред, скріншоти

УкраїнецьОлександр Усик, який здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, одразу після перемоги звернувся до свого покійного батька.

"Батьку, ти чуєш? Ми це зробили!", – такими були перші слова Усика після бою, коли до нього підйшли журналісти і запитали про його відчуття.

Зазначимо, батько Олександра Усика помер після перемоги Олександра на Олімпіаді-2012.

відео дня

"Коли я приїхав з Олімпійських ігор, він уже лежав у "дерев'яному чохлі". Я дістав медаль із сумки, взяв його руку і стиснув, сказав, мовляв, ось вона. І пішов із кімнати. Дуже його не вистачає, бо це була людина, яка могла одним словом, навіть поглядом... Подивився – і я його розумів, розумів, що треба зробити. Коли він пішов, я зрозумів, що тепер я голова сім'ї. Тепер мені потрібно робити все те, що він будував", – згадував Усик.

Батько Усика у молодості займався боксом. Саме він свого часу привів Олександра у бокс, першим розгледівши у синові хист до цього виду спорту.

Усик став абсолютним чемпіоном

Українець Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У 9 раунді Усик провів потужну атаку і Ф'юрі побував у нокдауні. Фактично, його врятував реффері, а потім і гонг.

Це був найважливіший об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Усиком і володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі. Востаннє в хевівейті абсолютний чемпіон світу був у далекому 1999 році - в уніфікації-реванші британець Леннокс Льюїс побив американця Евандера Холіфілда.

Інші новини для прихильників боксу:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик
Реклама

Головне за день

Коли закінчиться війна: майор ЗСУ зробив прогноз - Україна перехопить ініціативу

Коли закінчиться війна: майор ЗСУ зробив прогноз - Україна перехопить ініціативу

04:46 Україна
Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

02:41 Спорт
Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття

Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття

00:05 Спорт
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон 133231

Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон

Гороскоп Таро на червень 2024: Терезам - щастя, Скорпіонам - нагорода, Стрільцям - успіх 33944

Гороскоп Таро на червень 2024: Терезам - щастя, Скорпіонам - нагорода, Стрільцям - успіх

Британці видихнули: з'явилися хороші новини про стан онкохворої Кейт Міддлтон 32919

Британці видихнули: з'явилися хороші новини про стан онкохворої Кейт Міддлтон

Гороскоп Таро на червень 2024: Ракам - радість, Левам - гроші, Дівам - розчарування 28641

Гороскоп Таро на червень 2024: Ракам - радість, Левам - гроші, Дівам - розчарування

Останні новини

04:46

Коли закінчиться війна: майор ЗСУ зробив прогноз - Україна перехопить ініціативу

04:00

Про Меладзе вже забула: Віра Брежнєва показала знімок "своєї пари"

03:30

Буде виблискувати: чоловік показав, як відмити каструлю за допомогою 4 інгредієнтівВідео

03:18

Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова

02:41

Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

Війська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – ГетьманВійська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – Гетьман
02:05

"Кілька ракет долетять до цілі": з'явився тривожний прогноз ядерних навчань РФВідео

01:32

Коли Китай перестане допомагати РФ: Кулик назвав умову

00:05

Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття

18 травня, субота
23:54

Польща витратить 2,5 млрд доларів, щоб зробити "непрохідний" кордон з РФ та Білоруссю

Реклама
22:53

РФ зібрала 70-тисячне військо: Гетьман розповів про загрозу на Сумщині та ХарківщиніВідео

22:12

РФ зараз не піде на штурм Харкова: у Зеленського розкрили головну причину

21:41

Відключення світла у неділю можливі в двох областях: "Укренерго" назвало причину

21:16

"Щуру звернуть голову": розкрито несподіваний сценарій ліквідації ПутінаВідео

20:20

Відбито штурм РФ біля Часового Яру: знищено 20 одиниць техніки ворога – Зеленський

20:19

"Грач" дотліває в посадці: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

19:53

Чи надсилатимуть повістки через "Резерв+" та електронну пошту: пояснення Міноборони

19:45

Путін запустив ІПСО про нелегітимність ЗеленськогоПогляд

19:26

Загроза евакуації міста-мільйонника: з'явився тривожний прогноз наступу РФВідео

18:48

У бою загинув молодий пілот-винищувач Денис Василюк

18:38

Доньки її надихнули: Наталя Могилевська оголосила про нову "дитину"

Реклама
18:27

Ситуація на полі бою могла бути кардинально іншою: Кулеба назвав "винних"

18:19

Новий підрозділ "буде корисним" в Україні: Париж тренує тисячі "багнетів"

18:00

РФ хоче створити "сіру зону" на Сумщині: майор ЗСУ розкрив тактику ворога

17:41

З'ъдають листя шаленими темпами: топ-садівник попередив про прихованих шкідників

17:17

Загроза захоплення Сум і Харкова: названо головну мету наступу окупантів

17:06

Росіяни створили 2 плацдарми для наступу: майор ЗСУ оцінив загрозу для Харкова

16:59

"Війна не триватиме ще 2,5 роки": Сотник сказав, коли Росія зазнає поразки

16:56

Пітт відсвяткував перемогу над Джолі в суді: ЗМІ розповіли, у чому суть

16:17

У Bild заявили про захоплення ворогом Роботиного: у Силах оборони відповіли на фейк

16:08

Росіяни другу добу безперервно штурмують Часів Яр колонами танків і БМП

15:48

У Харкові пролунала серія вибухів: є "приліт", поранені діти

15:46

ЗСУ зможуть провести новий контрнаступ: Зеленський назвав умову і оцінив дату

15:30

Коли пишуть кров'ю замість чорнил: рецензія на фільм "Дім Слово: нескінченний роман"

15:13

ЗСУ зупинили штурм РФ на Харківщині та перейшли в атаку: названо напрямок

15:05

Знищені МІГ-31 і не тільки: у розвідці розкрили деталі атаки на аеродром Бельбек

14:49

"Змова генералів": Подоляк розкрив план Путіна про звільнення чиновників Кремля

14:37

Як позбутися харчової молі назавжди: простий та дієвий метод

14:31

Вдарить +26 градусів: в Україні різко зміниться погода наступного тижня

14:15

Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон

14:13

Наступ РФ на Харківщині: Умєров розповів, що потрібно для утримання фронту

Реклама
13:55

Антикорупціонер Шабунін привласнив авто, яке передбачалося для фронту – журналістВідео

13:44

Давай зізнаємося: путіністи Лазарєв і Кудрявцева возз'єдналися і відпочили в Туреччині

13:32

Чим поливати грошове дерево, щоб добре росло: розкрито секрет квітникарів

13:31

"Доведеться рахуватися": Зеленський пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні

13:09

"Треба 130 винищувачів": Україна має лише 25% необхідного для захисту неба – Зеленський

12:55

Росія намагається захопити весь Вовчанськ: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на кордоні

12:45

Британці видихнули: з'явилися хороші новини про стан онкохворої Кейт Міддлтон

12:38

Перемир'я під час Олімпійських ігор: Зеленський жорстко оцінив ідею Макрона

12:26

Які квіти краще ростуть у тіні: названо найкрасивіші та невибагливі багаторічникиВідео

11:58

Росія зазнає потужних атак по НПЗ: у Пентагоні розкрили серйозні наслідки

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти