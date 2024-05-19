Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова

Батько Олександра Усика помер після перемоги Олександра на Олімпіаді-2012. Сьогодні Усик звернувся до нього.

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Усик не стримав сліз, коли до нього підбігли журналісти / Колаж: Главред, скріншоти

УкраїнецьОлександр Усик, який здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, одразу після перемоги звернувся до свого покійного батька.

"Батьку, ти чуєш? Ми це зробили!", – такими були перші слова Усика після бою, коли до нього підйшли журналісти і запитали про його відчуття.

Зазначимо, батько Олександра Усика помер після перемоги Олександра на Олімпіаді-2012.

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"Коли я приїхав з Олімпійських ігор, він уже лежав у "дерев'яному чохлі". Я дістав медаль із сумки, взяв його руку і стиснув, сказав, мовляв, ось вона. І пішов із кімнати. Дуже його не вистачає, бо це була людина, яка могла одним словом, навіть поглядом... Подивився – і я його розумів, розумів, що треба зробити. Коли він пішов, я зрозумів, що тепер я голова сім'ї. Тепер мені потрібно робити все те, що він будував", – згадував Усик.

Батько Усика у молодості займався боксом. Саме він свого часу привів Олександра у бокс, першим розгледівши у синові хист до цього виду спорту.

Усик став абсолютним чемпіоном

Українець Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У 9 раунді Усик провів потужну атаку і Ф'юрі побував у нокдауні. Фактично, його врятував реффері, а потім і гонг.

Це був найважливіший об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Усиком і володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі. Востаннє в хевівейті абсолютний чемпіон світу був у далекому 1999 році - в уніфікації-реванші британець Леннокс Льюїс побив американця Евандера Холіфілда.

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