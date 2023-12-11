Шовковського призначили головним тренером"Динамо"

Київський футбольний клуб "Динамо" призначив Олександра Шовковського на постійній основі головним тренером першої команди. Про це повідомляється на офіційному сайті столичного ФК.
До цього Шовковський керував командою в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.
Трохи пізніше у своєму заключному матчі нинішнього року "Динамо" в рамках УПЛ 11 грудня здолало інший київський клуб ‒ "Оболонь" з рахунком 2:0.
Олександр Шовковський потім відразу ж провів першу післяматчеву пресконференцію у новому статусі.
"Після завершення матчу Ми зібралися в роздягальні, зайшов президент. Він сказав кілька слів. Після цього я переговорив з хлопцями. В принципі, нічого такого не сталося. Єдине - привітали один одного з перемогою. Також я подякував хлопцям за той період часу, що я почав працювати з ними як виконуючий обов'язки головного тренера. Побажав їм плідно провести відпустку, приділити час близьким, коханим. Щоб всі були здорові, щоб якомога швидше в нашу країну прийшов мир і щоб ми завершили війну нашою перемогою", ‒ сказав він.
Нагадаємо, 48-річний Олександр Шовковський (легендарний у минулому воротар "Динамо") очолив киян після того, як Мірча Луческу подав у відставку після поразки від "Шахтаря" (0:1) у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Під керівництвом Шовковського "біло-сині" виграли чотири поєдинки поспіль у чемпіонаті України.
Динамівці вирушили на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів.
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