Коментатор у студії настільки увійшов у радісний раж від успіху Ярослави Магучіх, що ненароком зламав навушники-гарнітуру.

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Рекорд Ярослави Магучіх: коментатор на радощах зламав гарнітуру / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Встановлення українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх нового світового рекорду у стрибках у висоті призвело до кумедного казусу під час трансляції змагань "Діамантової ліги" в Парижі.

Коментатор (цілком ймовірно, це був Віталій Волочай) у студії настільки увійшов у радісний раж, що ненароком зламав навушники-гарнітуру. Про що негайно і дещо зніяковіло повідомив глядачам.

Сама Магучіх світилася променистою усмішкою і теж була дуже емоційною, коментуючи рекорд Суспільному.Спорт.

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"Так, звичайно, дуже багато емоцій. Ми зробили це з моєю командою, з моєю родиною. Звичайно, стрибки до 2.07 метрів були такі собі. І я подумала - Що я взагалі роблю? Але потім зрозуміла - я хочу стрибати 2.10. І стрибнула - для всіх нас. Для всіх українців", - сказала дівчина.

Скандал із Ярославою Магучіх на Олімпіаді в Токіо

Ярослава Магучіх обійняла російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Токіо і сфотографувалася разом із росіянкою, що й спровокувало скандал.

Як відомо, українка посіла третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат у 2,00 метра.

У Федерації легкої атлетики України після критики на адресу Магучіх зазначили, що на Олімпійських іграх у Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну - це традиція на всіх без винятку турнірах.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюкзаявив про однозначну підтримку Магучіх, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

Сама Магучіх написала на своїй сторінці у Facebook, що фото, на якому вона зображена разом із росіянкою, зроблене на прохання польської спортсменки Каміли Ліцвінко.

Українка пояснила, що польська легкоатлетка завершувала кар'єру і тому попросила зробити пам'ятне фото.

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