"Дали килимок у бункері": у Мережі рознесли легенду хокею за прогин перед Путіним

Колись легенда світового хокею (дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий володар Кубка Стенлі), а нині - путініст і депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетисов вирішив зайвий раз показати свою лояльність російському диктатору Володимиру Путіну. Про це Фетисов заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".
"Ми, легенди світового хокею, одними з перших проголосували на виборах. Чотири покоління хокеїстів прилетіли в Норильськ на благодійний матч. Ми рідко куди виїжджаємо таким складом, хоча вже вшосте поспіль проводимо хокейний матч на Таймирі. Так співпало, що сьогодні в країні почалися вибори. І я вважаю, що всім нам дуже важливо на них прийти і проголосувати, тому що вирішується майбутнє не тільки нашої країни, а й усього світу", - сказав він.
У відповідь Фетисову знатно "напхали" в коментарях.
"Походу колишній легенді хокею дали килимок у бункері поруч із купчинським штангістом. Спасибі за щасливе дитинство", "Ви були легендами - а стали ХОЛУЯМИ!", "Якщо зробимо сьогодні правильний вибір - увесь світ в труху, однозначно!", - написали користувачі Мережі.
Хто такий В'ячеслав Фетисов?
В'ячеслав Олександрович Фетисов - радянський і російський хокеїст, тренер, політичний і спортивний діяч. Депутат Державної думи РФ, повідомляє "Вікіпедія".
Допуск РФ до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.
При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.
Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.
При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.
Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.
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