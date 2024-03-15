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"Дали килимок у бункері": у Мережі рознесли легенду хокею за прогин перед Путіним

Дмитро Відоменко
15 березня 2024, 13:33
Дворазовий олімпійський чемпіон із хокею В'ячеслав Фетисов епічно "прогнувся" перед кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Фетисов і Путін
Володимир Путін та В'ячеслав Фетісов / колаж Главред, фото fhr.ru і скріншот із відео

Колись легенда світового хокею (дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий володар Кубка Стенлі), а нині - путініст і депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетисов вирішив зайвий раз показати свою лояльність російському диктатору Володимиру Путіну. Про це Фетисов заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

"Ми, легенди світового хокею, одними з перших проголосували на виборах. Чотири покоління хокеїстів прилетіли в Норильськ на благодійний матч. Ми рідко куди виїжджаємо таким складом, хоча вже вшосте поспіль проводимо хокейний матч на Таймирі. Так співпало, що сьогодні в країні почалися вибори. І я вважаю, що всім нам дуже важливо на них прийти і проголосувати, тому що вирішується майбутнє не тільки нашої країни, а й усього світу", - сказав він.

У відповідь Фетисову знатно "напхали" в коментарях.

відео дня

"Походу колишній легенді хокею дали килимок у бункері поруч із купчинським штангістом. Спасибі за щасливе дитинство", "Ви були легендами - а стали ХОЛУЯМИ!", "Якщо зробимо сьогодні правильний вибір - увесь світ в труху, однозначно!", - написали користувачі Мережі.

Скріншоти, фетисів
Скріншоти, фетисів
Скріншоти, фетисів

Хто такий В'ячеслав Фетисов?

В'ячеслав Олександрович Фетисов - радянський і російський хокеїст, тренер, політичний і спортивний діяч. Депутат Державної думи РФ, повідомляє "Вікіпедія".

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

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Володимир Путін новини хокею
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