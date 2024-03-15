УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"Вбивця британців": Ф'юрі крикливо пообіцяв жорстко "знищити" Усика

Олексій Тесля
15 березня 2024, 16:24
Тайсон Ф'юрі впевнений у тому, що зуміє перемогти в майбутньому бою українського чемпіона.
Усик, Фьюри
Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який володіє титулом чемпіона WBC у надважкій вазі, прокоментував свій майбутній бій з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком.

Як підкреслив він у коментарі BoxNation, український атлет уже здобув перемоги над такими боксерами, як Даніель Дюбуа, Дерек Чісора та Ентоні Джошуа.

"Він убивця британців на даний момент, чи не так? <...> Єдиний, хто стоїть на його шляху, щоб не дати йому отримати повний контроль над Європою, - це Циганський король", - хвалькувато каже британський боксер.

відео дня

Водночас Ф'юрі крикливо пообіцяв, що зуміє перемогти в майбутньому бою українського чемпіона.

"Я знищу Олександра. Він виконав свою роботу, він абсолютний чемпіон у крузервейті. Але в хевівейті він переміг чотирьох бійців, які мають однаковий повільний стиль бою. Тому йому вдалося їх перемогти. Але з власного досвіду скажу, що я набагато швидший і жорсткіший за Усика", - додав він.

Бій Ф'юрі - Усик

Бій охрестили "Вогняний ринг". У ньому змагатимуться - чемпіон у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександр Усик. Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Спочатку планувалося, що бій відбудеться 17 лютого, проте 2 лютого 2024 року стало відомо, що бій переноситься через травму Тайсона Ф'юрі, пише Вікіпедія.

Раніше Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком. Тайсон Ф'юрі нагадав про те, що ще кілька років тому Олександра Усика в хевівейті взагалі не було.

Нагадаємо, Ф'юрі наїхав на Усика через бій із Дюбуа. Британець Тайсон Ф'юрі глумливо прокоментував поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

До того Усик заочно посварився з російськими пропагандистами. Чемпіон з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик назвав лицемірами тих росіян, які постійно звинувачують інших у своїх злочинах.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі новини спорту Новини боксу
Реклама

Головне за день

Росіяни вдарили Іскандерами: з'явилися важливі подробиці обстрілу Одеси

Росіяни вдарили Іскандерами: з'явилися важливі подробиці обстрілу Одеси

15:53 Україна
У ГУР похитнули "вибори" Путіна: у РФ завалилося онлайн-голосування, деталі

У ГУР похитнули "вибори" Путіна: у РФ завалилося онлайн-голосування, деталі

15:30 Світ
В Україні потепліє до +15 градусів: синоптики назвали регіони, де "вдарить" тепло

В Україні потепліє до +15 градусів: синоптики назвали регіони, де "вдарить" тепло

14:53 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Україну накрила нова магнітна буря: врізав майже 6-бальний шторм 12431

Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку 10243

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ 7647

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ

Подруга Петросяна відповіла, як з'явилася дитина у 78-річного гумориста 5031

Подруга Петросяна відповіла, як з'явилася дитина у 78-річного гумориста

Останні новини

16:37

Найважча в світі чорниця потрапила до Книги рекордів Гінеса: скільки вона важить

16:34

"Абсолютно логічні цілі": експерт назвав "жирні" об'єкти для атак, які скують РФ

16:28

Церковне свято 16 березня: чому не можна носити старий одяг цього дня

16:24

"Вбивця британців": Ф'юрі крикливо пообіцяв жорстко "знищити" Усика

16:02

Може принести біду: які речі померлих не можна залишати вдомаВідео

У Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – ГончарУ Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – Гончар
15:53

Росіяни вдарили Іскандерами: з'явилися важливі подробиці обстрілу Одеси

15:46

У Британії обговорюють можливу відставку Сунака: у Bloomberg розкрили деталі

15:40

Знайти лимон за 12 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайна загадка для розумників

15:30

У ГУР похитнули "вибори" Путіна: у РФ завалилося онлайн-голосування, деталі

Реклама
15:19

"Скасували концерти": зрадницю Ані Лорак "кинули" на нову перевірку в РФ

15:18

РФ має бути зруйнована, червоних ліній немає: гучна заява президента Латвії

14:58

Відомий комік розповів, як переможець "Холостячки" Еллерт зумів виїхати до США

14:53

В Україні потепліє до +15 градусів: синоптики назвали регіони, де "вдарить" тепло

14:22

Як зрозуміти, що кішка вагітна: точні ознаки, що варто чекати поповнення

14:06

Не тільки кава: експерти назвали популярний напій, що псує якість сну

14:04

"На курорті": ведучий Орест Дрималовський вирушив на Донеччину

14:01

Росія готується до нової війни: розкрито плани Путіна і терміни

14:01

РФ двічі жорстоко вдарила по Одесі: 14 загиблих, під завалами можуть бути люди

13:51

Сценарій програшу у війні: експерт оцінив ризики припинення допомоги СШАВідео

13:36

Російська співачка оголосила про паузу у творчості через проблеми з алкоголем

Реклама
13:33

"Дали килимок у бункері": у Мережі рознесли легенду хокею за прогин перед Путіним

13:28

"Я приймав присягу": ведучий Решетнік розповів, коли планує піти у ЗСУ

13:23

Рафінована чи нерафінована: дієтолог розповіла, яка олія кориснішаВідео

13:14

Медсестра з хоспісу розповіла, як за кілька миттєвостей до смерті дивиться людина

12:53

Данілов розніс Путіна: Україна битиме на тисячі км, війна прийде в Росію

12:51

Гороскоп на завтра 16 березня 2024: Скорпіонам - великий прибуток, Левам - перспективи

12:47

Окупанти заходять із флангів: на півдні нацгвардійці відбили ворожий штурмВідео

12:45

Вирішив піти: путініст Добронравов зовсім здав після операції

12:36

В Україні придумали нову допомогу для переселенців: яку саме

12:34

У НАТО розкрили великі втрати РФ від початку великої війни

12:09

Творимо виробництво майбутнього: Kernel запустив 3-й сезон Open Agro University новости компании

12:08

Зрадниця Ані Лорак подалася на російське громадянство

12:00

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцЕксклюзив

11:57

"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

11:51

Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

11:49

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон

11:47

"Так ганебно "мочать": експерт пояснив, як пожежі на НПЗ б'ють по режиму Путіна

11:45

Розлучений Тищенко засвітився з колишньою дружиною

11:44

Почалось з 14 століття: чому в чоловіків і жінок ґудзики на одязі з різних боків

11:37

Бронь від мобілізації: люди яких професій і чи зможуть "відкупитися"

Реклама
11:27

Ракетний удар по Одесі: загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали після першого вибуху

10:52

Китайський гороскоп на 16 березня: Тигр - неповага, Півень - великий успіх

10:52

Ситуація загострилася, окупантам перекинули резерви: у ЗСУ назвали напрямок

10:50

Зірка "Людей Ікс" розповіла про свою важку хворобу і непросту операцію

10:50

"Проукраїнська позиція": відомий ведучий розповів про зрадницю Марченко

10:49

Виростуть моментально: експерти назвали 5 овочів, які потрібно садити в березні

10:42

Під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ: спалахнула потужна пожежа - ЗМІВідео

10:00

"З вами": Пугачова відреагувала на відео Могилевської про обстріл Кривого Рогу

09:54

Війна в Україні може затягнутися на роки: експерт дав тривожний прогноз

09:48

"Подарунок" у вигляді додаткового стажу: хто має право і як допоможе з пенсією

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти