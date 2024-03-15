"Вбивця британців": Ф'юрі крикливо пообіцяв жорстко "знищити" Усика

Тайсон Ф'юрі впевнений у тому, що зуміє перемогти в майбутньому бою українського чемпіона.

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Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який володіє титулом чемпіона WBC у надважкій вазі, прокоментував свій майбутній бій з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком.

Як підкреслив він у коментарі BoxNation, український атлет уже здобув перемоги над такими боксерами, як Даніель Дюбуа, Дерек Чісора та Ентоні Джошуа.

"Він убивця британців на даний момент, чи не так? <...> Єдиний, хто стоїть на його шляху, щоб не дати йому отримати повний контроль над Європою, - це Циганський король", - хвалькувато каже британський боксер.

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Водночас Ф'юрі крикливо пообіцяв, що зуміє перемогти в майбутньому бою українського чемпіона.

"Я знищу Олександра. Він виконав свою роботу, він абсолютний чемпіон у крузервейті. Але в хевівейті він переміг чотирьох бійців, які мають однаковий повільний стиль бою. Тому йому вдалося їх перемогти. Але з власного досвіду скажу, що я набагато швидший і жорсткіший за Усика", - додав він.

Бій Ф'юрі - Усик Бій охрестили "Вогняний ринг". У ньому змагатимуться - чемпіон у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександр Усик. Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Спочатку планувалося, що бій відбудеться 17 лютого, проте 2 лютого 2024 року стало відомо, що бій переноситься через травму Тайсона Ф'юрі, пише Вікіпедія.

Раніше Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком. Тайсон Ф'юрі нагадав про те, що ще кілька років тому Олександра Усика в хевівейті взагалі не було.

Нагадаємо, Ф'юрі наїхав на Усика через бій із Дюбуа. Британець Тайсон Ф'юрі глумливо прокоментував поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

До того Усик заочно посварився з російськими пропагандистами. Чемпіон з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик назвав лицемірами тих росіян, які постійно звинувачують інших у своїх злочинах.

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