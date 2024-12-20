"Бій тисячоліття" Усика і Ф'юрі: що відомо та де дивитися поєдинок-реванш

Усик претендуватиме на 22-гу перемогу поспіль у професійних боях.

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Обоє боксерів налаштовані здобути перемогу у бою / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Tyson_Fury, instagram.com/usykaa

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Де дивитися бій Усика і Ф'юрі

Позиція Усика і Ф'юрі перед боєм

Ставки букмекерів на бій

У суботу, 21 грудня, відбудеться поєдинок-реванш між українським боксером Олександом Усиком та його британським противником Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться у Саудівській Аравії.

Главред дізнався, коли та де можна буде спостерігати за легендарним поєдинком за чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO, якими наразі володіє Усик.

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Де дивитися бій Усика і Ф'юрі

В Україні єдиним транслятором бою Усика та Ф'юрі буде сервіс "Megogo". Для перегляду вечору боксу необхідно придбати одну з підписок. Розпочнеться поєдинок між українцем і британцем приблизно о 01:00 за київським часом на арені в Ер-Ріяді.

Позиція Усика і Ф'юрі перед боєм

У травні 2024 року боксери вже сходилися на рингу і переможцем з нього вийшов саме українець. Олександр Усик отримав звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, об'єднавши у своїх рукаї аж чотири пояси чемпіона головних боксерських організацій - IBF, WBO, WBA та WBC.

Водночас Ф'юрі вийшов з бою з першою поразкою за його професійну боксерську кар'єру, після чого, згідно з контрактом, боксери погодились на реванш. Для цього Усику довелося відмовитися від чемпіонського поясу IBF.

Безпосередньо перед поєдинком Усик і Ф'юрі неодноразово сходилися на різних подіях, де яскраво демонстрували, що кожен впевнений у своїй перемозі. При цьому атмосфера перед реваншем дещо спокійніша, ніж перед першим боєм.

"Я все життя готуюся. Після поєдинку я відпочив тиждень і знову поїхав на підготовку. Рівень впевненості - та все в мене слава Богу, і з впевненістю і все чудово... Мій план такий самий. Ми з Ф'юрі знаємо один одного, тому що дивимося бої і боксували в першому поєдинку", - заявив Усик на одній із конференцій перед другим боєм з Ф'юрі.

Водночас британський боксер сказав, що хоче відправити Усика в нокаут, адже той вже нібито завдав свого найкращого удару. Цього разу українець відчує гнів і загрозу.

Ставки букмекерів на бій

Станом на 20 грудня більшість ставить на перемогу українського спортсмена, попри те, що деякі легенди боксу сумніваються у силаї Усика перемогти Ф'юрі вдруге.

Вони кажуть, що причиною поразки Ф'юрі під час першого бою могла бути неналаштованість на поєдинок через особисті проблеми - напередодні його дружина Періс втратила дитину на шостому місяці вагітності і була відсутня під час бою.

"Ф'юрі міг би виграти перший бій, якби не почав грати занадто рано. Я хочу, щоб він виграв реванш, я хочу, щоб він був досить серйозним", - наводить цитату Майка Тайсона Fox Sports Radio.

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Бій Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик Бій Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик під назвою Вогняний ринг (англ. Ring of Fire) - професійний боксерський поєдинок між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександром Усиком. Бій відбувся з 18-19 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса, пише Вікіпедія. Згодом стало відомо, що спортсмени погодилися на поєдинок-реванш, який відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді.

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