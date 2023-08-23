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"Живе і закохує": Голос країни у День незалежності презентує однойменний трек

Анна Підгорна
23 серпня 2023, 13:44 оновлено 23 серпня, 13:44
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Прем’єра головного саундтреку 13 сезону шоу, у виконанні тренерів, відбудеться у сиволічну для нашої країни дату.
Тренери Голосу країни-13 записали саундтрек до шоу
Тренери Голосу країни-13 записали саундтрек до шоу / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Третього вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра європейського сезону Голосу країни. В легендарні червоні крісла Голосу країни-13 сіли суперзірки сучасності та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків, які стануть справжніми амбасадорами української музики у Європі.

Вже 24 серпня, у День Незалежності, відбудеться довгоочікувана прем’єра однойменого саундтреку "Голос країни", який виконали усі тренери 13 сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко. У створенні тексту саундтреку брали участь усі тренери, зокрема Юлія Саніна, яка була авторкою усіх пісень гурту The Hardkiss.

"Це був дуже цікавий досвід - написати пісню одразу з декількома авторами. Кожен з тренерів додав свої фішки, аби трек звучав різножанрово. Якщо розібрати цю пісню на шматочки, то можна відчути стиль та енергетику кожного з виконавців і це дуже органічно виглядає. Ми хотіли створити пісню, яка б звучала не тільки як саундтрек, а і просто як стильна, актуальна пісня про наше сьогодення. Я сподіваюся, що усім слухачам дуже сподобається наша прем’єра", - каже Юлія Саніна.

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Артем Пивоваров говорить, що пісня транслює сьогодення та цінності нашої нації.

"Голос України зараз лунає по всьому світу. У важкі часи ми показали силу духу, не мовчали і нас почули. Зокрема через музику ми транслюємо сьогодення, історію та цінності нашої нації. Вона передає наші почуття, переживання та надії. Українська пісня - голос нашої країни, сповнений любові, віри, рішучості та сміливих мрій. Нехай ця пісня живе і закохує дедалі більше людей", - каже Артем Пивоваров.

Пісня буде доступна у всіх цифрових маркетплейсах світу, крім територій країни-агресорки.

Обкладинкою треку стала абстрактна візуалізація музичних хвиль, яку можно побачити у бренд-стилі Голосу країни-13, що було створено за допомогою штучного інтелекту.

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