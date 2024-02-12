На телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового сезону шоу "Ближче до зірок"

Ще більше зірок, проникливих історій та ексклюзивних зізнань вже скоро на ТЕТ.

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Ближче до зірок на ТЕТ - весняна прем’єра / Прес-служба

У новому весняному сезоні на глядачів телеканалу ТЕТ чекає ще більше прем’єр, які зберуть перед екранами цілі родини. Найзірковіша з них – новий сезон проєкту "Ближче до зірок". Щотижневий тележурнал, з яким герої перших світських шпальт ставатимуть ближче.

Уже з 18 лютого головні й незмінні провідники у зірковий світ Нікіта Добринін і Наталі Солонік щонеділі ділитимуться новинами про актуальні події з життя українських і закордонних знаменитостей.

У неочікувано відвертих сюжетах, гарячих дайджестах та ексклюзивних інтерв'ю вони розкриватимуться самі й відкриватимуть країні свої стосунки, домівки, плани та мрії. У "Ближче до зірок" історії, які надихають і закохують, найщиріші зіркові зізнання, про які говоритиме вся країна.

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З прем’єрним випуском проєкту "Ближче до зірок" ви зазирнете за лаштунки гучного допрем’єрного показу документальної стрічки Алана Бадоєва "Довга Доба", а також поснідаєте з Ілоною Гвоздьовою в її новому заміському будинку та дізнається, чим зараз живе зіркова українська танцівниця.

Щонеділі надихайтеся актуальними новинами зіркового життя і світіть яскраво разом з героями програми "Ближче до зірок".

Не пропустіть довгоочікувану прем’єру 18 лютого о 9:00 на закоханому в життя ТЕТ.

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