Смарагдові війни та інтерв’ю з кілерами: Комаров покаже зворотній бік смарагдового бізнесу Колумбії

У новому випуску Світу навиворіт Дмитро Комаров в Колумбії познайомиться з кілером, який працював на одного з найуспішніших наркоторговців у світі.

Світ навиворіт. Колумбія - Дмитро Комаров розповість про справжні "Смарагдові війни" / Прес-служба

У пʼятницю, 31 березня, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна покажуть новий випуск Світу навиворіт, знятий до повномаштабного вторгнення. Дмитро Комаров розповість про зворотню сторону смарагдового бізнесу та візьме інтерв’ю у кілерів, що брали участь у смарагдових війнах.

Найприбутковіші та найвідоміші родовища розташовані в містечку Музо. Більше 30 років назад там відбулись "смарагдові війни" - одні з найдраматичніших подій для цього регіону, про які місцеві жителі воліють не згадувати. Найближчий партнер Пабло Ескобара Родрігес Гача, якого ще називають одним з найуспішніших наркоторговців у світі, зацікавився смарагдовими шахтами. На той час родовища належали смарагдовим баронам Гільберто Маліно та Віктору Каранса.

Гача приїхав у цей регіон, бо хотів заволодіти родовищами. Це стало початком тривалої та кровопролитної війни. Місто було поділено на два ворогуючі табори. За підрахунками тоді загинуло близько 5 000 людей.

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У новому випуску Дмитру Комарову вдалось поспілкуватись з чоловіком, який був учасником смарагдової війни. Він поділився подробицями про те, як потрапив в банду, що відбувалось в ті часи, та як йому, одному з небагатьох, вдалось врятуватись.

Світ навиворіт. Колумбія - Дмитро Комаров розповість про справжні "Смарагдові війни" / Прес-служба

Також журналіст отримав унікальну можливість взяти інтервʼю у кілерів з двох ворогуючих банд. Скільки платили за участь у банді, про життя після страшних подій, та чи шкодують вони зараз про минуле, - про все це Дмитро Комаров запитає у кілерів під час ексклюзивного інтервʼю.

Смарагдові війни вже в минулому. А щоб дізнатись, як живуть гуакерос, або шукачі смарагдів, в наш час, Дмитро навідається додому до Есмеральди. Він покаже, в яких умовах живуть колумбійці, які своїми руками добувають найцінніші камені в світі.

Дивіться Світ навиворіт. Колумбія 31 березня на телеканалі 1+1 Україна о 19:30.

Світ навиворіт. Колумбія - Дмитро Комаров розповість про справжні "Смарагдові війни" / Прес-служба

Нагадаємо, сезон про Колумбію Дмитро Комаров зняв до повномасштабного вторгнення. Команда проекту вирішила показати нові випуски, щоб підтримати українців у складні часи та подарувати позитивні емоції.