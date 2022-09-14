"Це різні всесвіти": Вакарчук зробив гучну заяву про перезапуск Голосу країни

Святослав Вакарчук з'явиться в Голосі країни тільки у відзнятих випусках / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

12 сезон кращого вокального шоу країни Голос країни був перерваний на 5 випуску першого етапу - сліпих прослуховувань. Зйомки були припинені через жахливу повномасштабну війну, яку РФ розгорнула проти України.

Одним із зіркових тренерів голосу був лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Це було тріумфальне повернення музиканта в тренерське крісло, та життя внесло свої корективи.

На початку жовтня Голос країни повертається на екрани, але вже без Вакарчука. Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram. Артист зазначив, що схвалює і підтримує ініціативу відродження проєкту, але продовжувати бути його частиною не зможе.

"Команда Голосу країни повідомила про повернення у жовтні програми в ефір.Останні програми знімались у січні 2022 року. А за моїми відчуттями, якщо відверто, ніби сто років тому. Ті, зняті взимку програми, так і не вийшли в ефір у лютому, березні з очевидних причин. Наразі продакшн Голосу країни прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 — різні всесвіти. Розумію рішення команди проєкту вийти в ефір, але мене у дозйомках не буде (покажуть лише у "старих", січневих кадрах)", - пише Вакарчук.

Співак зазначає, що прийняв рішення продовжувати благодійну концертну діяльність і допомагати українським військовим наближати день перемоги над рашистським загарбником. "Моє завдання зараз - підтримувати бійців на фронті, на Сході та Півдні, допомогати Україні у благодійному турі ОЕ #HelpforUkrainetour. Кожен сьогодні має наближати перемогу найбільш ефективним способом.Нам всім бажаю єдиного — щоб наша Перемога настала якомога швидше!"- заявив Вакарчук.

Голос країни-12 знімуть без Святослава Вакарчука / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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