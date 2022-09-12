Головний музичний проєкт Голос країни повернеться в ефір на телеканалі ТЕТ та буде допомагати ЗСУ

Голос країни-12 повертається в ефір / Прес-служба

Незабаром на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нових епізодів 12 сезону наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни, показ якого був перерваний через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

За ініціативи народного тренера Голосу країни та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українській армії, адже у продовженні сезону буде і потужна благодійна складова. Прем’єра відбудеться в ефірі телеканалу ТЕТ 2 жовтня о 21:00.

"Музика завжди підтримувала людей як у найщасливіші, так і у найскладніші моменти життя, від війн і до пандемій. Зараз ми бачимо запит від наших глядачів, яким потрібна підтримка, які чекають повернення Голосу країни на екрани. У нових випусках телеглядачі почують як українську класику, так і сучасні пісні, які були написані під час повномасштабної війни. Окрім того, у продовженні сезону ми оголошуємо благодійну мету - переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Це наш спільний голос для збереження і перемоги України", - говорить генеральний продюсер каналу 1+1 Максим Кривицький.

Творці музичного проєкту впевнені: попри бажання ворога знищити усе, що любить народ, українці продовжують боротися, співати, донатити та вірити у власні сили.

"Для мільйонів українців Голос країни не просто ще одне розважальне шоу. Це проєкт про усіх нас, адже пісня — душа нашої нації, нашої землі, — говорить народний тренер Голосу країни Андрій Мацола, за ініціативи якого проєкт повертається в ефір. — Під час наших поїздок з концертами на фронт я побачив, що цей проєкт також потрібен і нашим захисникам. Одні згадували, як дивилися його в мирні часи разом з родиною. Інші у вільну хвилину переглядали в YouTube виступи учасників. Крім того, почув від них самих: "Коли країна продовжує боротися, то і її голос має звучати".

Голос країни-12 повертається в ефір / Прес-служба

Про повернення Голосу країни-12 у свій день народження в ефірі Сніданку з 1+1 заявила Катерина Осадча та Юрій Горбунов, який зробив сюрприз дружині та прийшов до студії із величезним букетом квітів. Ведучі вперше від початку повномасштабного вторгнення дали разом інтерв’ю та розповіли про повернення музичного проєкту на екрани:

"Музика - в нашій крові, вона завжди лікувала та рятувала від усього. В нових епізодах покажуть і українські народні пісні, і сучасні композиції, написані українською мовою. Це вся наша генетика і ДНК. Голос країни - це ті пігулки від депресії, яких так потребує народ. Це частина нашої душі", - кажуть Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Нагадаємо, трансляція Голосу країни-12 перервався на 5 епізоді сліпих прослуховувань. Новацією сезону стало те, що у проєкті з'явилось п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" – народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Заріцька, вона ж KAZKA. Спецпроєкт "Другий шанс" став справжнім сюрпризом для учасників та глядачів. Його тренери дають шанс продовжити участь у Голосі країни тим учасникам, до яких не повернулись тренери на головній сцені, або тим, які припинять боротьбу на наступних етапах проєкту. У кожному епізоді "сліпих прослуховувань" Андрій Мацола та Олександра Заріцька можуть рятувати від вильоту 2-х учасників, натиснувши свою червону кнопку після виступу вокаліста на сцені.

Голос країни стане першим великим вокальним проєктом, який повернеться на екрани після початку війни. Подивитись прем’єрні випуски можна на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення Київстар ТБ.

"Ми продовжуємо боротьбу на культурному фронті. Наша команда великих розважальних проєктів весь цей час вкладала зусилля у наближення перемоги, працюючи над організацією благодійних телемарафонів Save Ukraine та Embrace Ukraine #StrivingTogether, а також Match for Peace спільно з Динамо Київ. Зараз українська музика переживає свій стрімкий підйом. За більше ніж півроку боротьби українського народу з’явилось багато нових хітів, в тому числі і від учасників Голосу країни, які ми ще почуємо на головній музичній сцені. Україна - це безумовно талановиті, сильні, прогресивні люди, а Голос країни - це наше ДНК, яким ми пишаємось", - говорить продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Яких змін зазнає 12 сезон вокального проєкту, стане відомо вже незабаром. Наразі відомо, що слоган дванадцятого сезон трансформувався у потужний меседж "Так звучить найспівочіша нація світу".

Голос країни-12 повертається в ефір / Прес-служба

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни проєкт Голос країни запустив культурний флешмоб під назвою "Музична оборона", який виходив у ефірі Сніданку з 1+1. У ньому зірки українського шоу-бізнесу та учасники Голосу країни виконували вже відомі або тільки-но написані пісні про війну та викладали відео у соціальні мережі під хештегом #музичнаоборона. Наразі Голос країни продовжить музичну оборону, посилюючи українську ідентичність та даючи відсіч окупантам на культурному фронті.

Що відбувається за лаштунками проєкту, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стали переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни – 10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця Голос.Діти-4 Ніно Басілая.