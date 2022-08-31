Джамала розповіла, як пройшов перший ефір у польських Танцях з зірками та чому живе зараз без дітей

Джамала розповіла про перший ефір у польських Танцях з зірками / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ексклюзивно у включенні до Сніданку з 1+1 доєдналась українська співачка Джамала, яка наразі бере участь у польській версії шоу Танці з зірками. Разом зі своїм партнером Яциком Єшке у першому ефірі виконавиця отримала 37 балів від суддів та стала лідеркою турнірної таблиці. Участь Джамали у шоу носить за собою благодійний характер, адже всі гроші, вилучені на голосуванні за їхню пару будуть передані на допомогу українським дітям.

Співачка вже має танцювальний досвід: у 2021 році вона була учасницею української версії Танців з зірками разом з танцівником, а наразі волонтером Антоном Нестерком. Говорить, що участь в проєкті в Україні та Польщі має зовсім різні настрої.

"Ми намагались і сукнею, і тематикою, і соняшниками в номері розповісти про Україну і долучити до цього людей, які зараз в Польщі, щоб вони голосували. Було дуже хвилююче, це не порівняти з участю у Танцях з зірками в Україні. У нас, коли виходиш до зали, а там всі свої, підтримують тебе, твої рідні, знайомі поруч – це інші відчуття. А виходити танцювати в іншій країні – це важко. Наступний ефір для нас буде ще складнішим, оскільки нам поставили високі бали і тепер не можна розслаблятись, треба ці оцінки підтверджувати", - зазначила Джамала.

Щодо суми коштів, які вдалось зібрати на благодійний рахунок під час голосування за пару в першому ефірі, співачка поки не має інформації, проте зазначила, що обов’язково про це відзвітує в своїх соцмережах.

Джамала розповіла про перший ефір у польських Танцях з зірками / Прес-служба

В ефірі Сніданку з 1+1 Джамала розповіла, що перебуває у Польщі одна, без своєї родини, тому дуже сильно за ними сумує. І додає: "Не хочеться жалітись, адже люди у різних умовах. Але… ти в іншій країні, живеш не вдома. Не бачиш дітей, вони ще з моєю сестрою, я не можу їм поки тут влаштувати побут і садочок, умови, щоб вони були зі мною, на це потрібний час. Я не бачила їх вже три тижні, дуже сумую".

Співачка підтвердила, що їй дуже складно бути на чужині, проте щодня вона намагається робити все можливе від себе, щоб повернутись з дітьми додому в Україну.

Також Джамала ексклюзивно розповіла про нову пісню "Коли закінчиться війна", яку днями випустила разом з репером Freel. Ця колаборація створилась це восени 2021 року, проте була оприлюднена тільки зараз. Сама співачка називає її наче якимось божим провидінням.

"Як би ми пояснили дітям дуже важкі речі? Інколи ми не можемо всього показати. Мультиплікація, яку створила художниця Марія Оз до нашого кліпу – вона непроста, розповідає про багато моментів, які ми пройшли під час війни. Але все одно в ній є позитивні кольори, гарний фінал, в якому закінчиться війна, ми всі вийдемо на вулиці, будемо співати, обійматись. Це зараз дуже важливо розповісти і дітям, і дорослим про ту саму надію", - розповіла Джамала, говорячи про екранізацію.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.