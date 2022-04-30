Україна на Євробаченні-2022: Kalush Orchestra заспівали нову пісню в Турині

Відео Kalush Orchestra знімали у Львівському будинку вчених.
Український гурт Kalush Orchestra активно готується до головного вокального конкурсу Євробачення-2022.
Kalush Orchestra представлятимуть Україну з піснею Stefania, яка так сподобалась українцям під час війни.
Оновлений варіант пісні був опублікований в YouTube-каналі конкурсу.
Відео Kalush Orchestra знімали у Львівському будинку вчених. У самому треку помітно змінилося звучання.
Перша репетиція України на Євробаченні
30 квітня в Турині відбулася перша репетиція групи KALUSH Orchestra на сцені Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022.
Судячи з фото з першої репетиції, фронтмен KALUSH Orchestra виступатиме в блискучому жилеті і своїй фірмовій рожевій панамці.
Євробачення 2022 - коли виступить Україна
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня.
Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.
На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.
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