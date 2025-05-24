Чому не можна поливати город і сад вдень: експерти дали чітку відповідь

Для збереження здоров'я рослин важливо поливати їх, орієнтуючись на стан ґрунту, а не на жорсткий графік.

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Коли поливати рослини правильно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Під час поливу кімнатних - важливо орієнтуватися на стан ґрунту та вологу

Навіть найневибагливіші зелені улюбленці можуть загинути, якщо допускати помилки в догляді — і найчастіше проблеми виникають саме через неправильний полив. Як пояснює видання Real Simple, спосіб і час поливання відіграють ключову роль у збереженні здоров’я рослин, зазначив Главред.

Як поливати правильно город?

Особливо критично — не зволожувати рослини у найспекотніший період доби. Влітку, коли сонце в зеніті, велика частина води просто випаровується, не встигаючи дістатися коренів. У результаті рослина залишається без належної гідратації.

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Крім того, краплі води на листках під прямим сонцем можуть перетворитись на лінзи, що здатні буквально "спалити" поверхню листя. У таких випадках полив шкодить замість того, щоб допомагати.

Експерти радять надавати перевагу поливу вранці — в цей час ще прохолодно, волога не випаровується надто швидко, а рослини активно вбирають воду через коріння.

А от полив увечері може мати інші ризики: вночі температура падає, рослина майже не поглинає воду, і надлишкова волога затримується в ґрунті. Це створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб та гнилі.

Види троянд / Інфографіка: Главред

Як правильно поливати кімнатні рослини?

Для домашніх рослин не існує універсального розкладу. Все залежить від температури, освітлення та вологості в приміщенні. Ці фактори впливають на те, наскільки швидко висихає земля у вазоні й коли знову потрібен полив.

Якщо ґрунт залишається сирим кілька днів — це сигнал, що додаткова волога не потрібна. Навпаки, поникле або зів’яле листя — ознака того, що рослина потребує води, навіть якщо ще не прийшов "запланований" день поливу.

Щодо часу доби, то для кімнатних рослин він менш критичний. Полив можна проводити в зручний момент, однак у період особливої спеки краще цього уникати, адже перегріта вода або стрес від високої температури можуть зашкодити.

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Що відомо про Real Simple? Real Simple — американський щомісячний журнал, який видає Dotdash Meredith. Журнал містить статті та інформацію, пов’язану з домашнім господарством, доглядом за дітьми, кулінарією та емоційним благополуччям. Журнал вирізняється чистим, лаконічним стилем верстки та фотографій, пише Вікіпедія.

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