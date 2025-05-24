Чому не можна поливати город і сад вдень: експерти дали чітку відповідь

Про що мова:
- Найкращий час для поливу вуличних рослин – ранок
- Під час поливу кімнатних - важливо орієнтуватися на стан ґрунту та вологу
Навіть найневибагливіші зелені улюбленці можуть загинути, якщо допускати помилки в догляді — і найчастіше проблеми виникають саме через неправильний полив. Як пояснює видання Real Simple, спосіб і час поливання відіграють ключову роль у збереженні здоров’я рослин, зазначив Главред.
Як поливати правильно город?
Особливо критично — не зволожувати рослини у найспекотніший період доби. Влітку, коли сонце в зеніті, велика частина води просто випаровується, не встигаючи дістатися коренів. У результаті рослина залишається без належної гідратації.
Крім того, краплі води на листках під прямим сонцем можуть перетворитись на лінзи, що здатні буквально "спалити" поверхню листя. У таких випадках полив шкодить замість того, щоб допомагати.
Експерти радять надавати перевагу поливу вранці — в цей час ще прохолодно, волога не випаровується надто швидко, а рослини активно вбирають воду через коріння.
А от полив увечері може мати інші ризики: вночі температура падає, рослина майже не поглинає воду, і надлишкова волога затримується в ґрунті. Це створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб та гнилі.
Як правильно поливати кімнатні рослини?
Для домашніх рослин не існує універсального розкладу. Все залежить від температури, освітлення та вологості в приміщенні. Ці фактори впливають на те, наскільки швидко висихає земля у вазоні й коли знову потрібен полив.
Якщо ґрунт залишається сирим кілька днів — це сигнал, що додаткова волога не потрібна. Навпаки, поникле або зів’яле листя — ознака того, що рослина потребує води, навіть якщо ще не прийшов "запланований" день поливу.
Щодо часу доби, то для кімнатних рослин він менш критичний. Полив можна проводити в зручний момент, однак у період особливої спеки краще цього уникати, адже перегріта вода або стрес від високої температури можуть зашкодити.
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Що відомо про Real Simple?
Real Simple — американський щомісячний журнал, який видає Dotdash Meredith. Журнал містить статті та інформацію, пов’язану з домашнім господарством, доглядом за дітьми, кулінарією та емоційним благополуччям. Журнал вирізняється чистим, лаконічним стилем верстки та фотографій, пише Вікіпедія.
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