Що ніколи не варто робити під час косіння газону: садівник назвав поширені помилки

Експерт з садівництва поділився деякими з найпоширеніших помилок, яких можуть припуститися садівники, та розповів, як їх уникнути.

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4 поширені помилки догляду за газоном / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Догляд за газоном потребує мінімум зусиль, але вимагає більше, ніж просто косіння та полив. Експерт із садівництва Олівер Джонсон поділився деякими з найпоширеніших помилок, які можуть робити господарі, і розповів, як їх уникнути, пише Еxpress.co.uk.

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Перезволоження газону

Вода має важливе значення для здорового газону, але надмірна її кількість може стати згубною, попередив експерт. Перезволоження газону затримує розвиток коренів.

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Якщо погода дощова, ваш газон взагалі може не потребувати додаткового поливу. Однак під час посушливих періодів намагайтеся підтримувати газон зволоженим, водночас не затоплюючи його.

Скальпування газону

Стрижка занадто короткого газону — це "рецепт катастрофи", попередив Олівер. Хоча підтримування газону на коротким може здатися економією часу, але так зване "скальпування" робить траву вразливою до хвороб, посухи та шкідників.

За словами засновника Gardening Express Кріса Боннетта, якщо у вас висока трава, "найгірша помилка, яку ви можете зробити" — це скошувати газон надто коротко, оскільки це "пошкодить коріння, сприятиме появі бур’янів і пошкодить газонокосарку".

Оптимальна висота від 3,5 до 5 см дійсно допомагає забезпечити газону належну густоту та стабільність.

Неправильне внесення добрив

Внесення добрив може бути чудовим способом збереження вашого газону здоровим, однак важливо дотримуватися балансу. Використання неправильного добрива для трави може зашкодити, також внесення занадто великої або занадто малої кількості добрив може бути "згубним", стверджує Олівер.

Погана аерація газону

Доступ до кисню вашого газону є вирішальним завданням, яке повинні виконувати садівники, якщо вони хочуть здорового росту трави.

Що таке аерація? Це процес, який дозволяє воді та поживним речовинам проникати в ґрунт, що особливо важливо для щыльних або глинистих ґрунтів.

Щоб забезпечити аерацію, потрібно просто проткнути отвори на поверхні ручним аератором або садовими вилами.

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