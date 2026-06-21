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У Києві зійшлися прихильники та противники ЛГБТ: чим закінчився скандальний марш

Олексій Тесля
21 червня 2026, 19:39
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Правоохоронці несли службу в посиленому режимі: контролювали ситуацію в місцях проведення акцій, вживали превентивних заходів.
Знімок екрана
У центрі Києва відбулися дві акції / Колаж: Главред, фото: НПУ

Головне:

  • У Києві відбувся марш "КиївПрайд" та мітинг прихильників традиційних цінностей
  • Правоохоронці несли службу в посиленому режимі

Поліція Києва та залучені сили забезпечили правопорядок під час проведення масових заходів у центрі української столиці в неділю, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні в центральній частині Києва відбулися масові заходи, під час яких громадську безпеку та правопорядок забезпечували співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, рятувальники ДСНС та курсанти Національної академії внутрішніх справ. Завдяки злагодженій роботі всіх залучених служб заходи пройшли без грубих порушень громадського порядку", – йдеться в повідомленні.

відео дня

Зазначається, що правоохоронці несли службу в посиленому режимі: контролювали ситуацію в місцях проведення акцій, вживали превентивних заходів, стежили за безпекою учасників та перехожих.

У поліції подякували громадянам "за відповідальність, дотримання вимог законодавства та правил безпеки".

Подробиці масових акцій у центрі Києва

Як уточнює ТСН, під час масових акцій у Києві не обійшлося без провокацій. Противники цього маршу вирішили потоптатися по прапору ЛГБТК+.

Зазначається, що кілька чоловіків, які є прихильниками традиційних цінностей, під вигуки "Слава Ісусу Христу" потоптали прапор учасників руху ЛГБТК+.

Знімок екрана
/ Скріншот

Що передувало

У неділю вранці в центрі Києва одночасно відбувалися марш "КиївПрайд" на підтримку ЛГБТ-спільноти, а також мітинг прихильників традиційних цінностей і традиційних сімей, які виступали проти одностатевих партнерств і проведення "КиївПрайду".

Обидва заходи були багатолюдними й зібрали кілька тисяч учасників. Заходи охороняла велика кількість правоохоронців, які не давали їхнім учасникам перетнутися. Проїжджі частини низки вулиць у центрі Києва були перекриті для руху автомобілів.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні відбувалися масові акції протесту. Тисячі людей виходили на мітинги.

Нагадаємо, "Главред" раніше писав про підготовку мітингів-провокацій у великих містах України. Анонімні акаунти в месенджері Telegram шукають людей, які за гроші погодяться вийти на "мітинги".

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Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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