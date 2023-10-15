Мітинги та збір коштів: подружжя з Великобританії зібрали мільйон для українців

Подружня пара Михайло і Карина Фірман, яка постійно проживає в британському місті Бірмінгем, зібрали 1 млн гривень для українців. Про це повідомляє агентство "Укрінформ".
"Сім'я Фірманів організувала вже близько 100 мітингів, а загальна сума донатів перевищила позначку 23,5 тис.фунтів стерлінгів (1,128 млн грн). Кожен фунт йде в скарбничку Фонду Притули. Також вони частково допомагають 81-й бригаді (81-ша окрема бригада у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ – Главред) ",- йдеться в матеріалі.
Фірмани регулярно влаштовували мітинги і збір грошей в Бірмінгемі. Кожен захід починався з сигналів повітряної тривоги і хвилиною мовчання.
Карина народилася в Латвії, в Ризі, в 2012 році переїхала до Великобританії, де познайомилася з Михайлом – він родом з України, народився в Тернопільській області, в місті Монастириська. У сім'ї є троє дітей: дочки 13-річна Аріна і 9-річна Вікторія, 6-річний син Річард. Михайло займається будівництвом, а Карина вчиться і виховує дітей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Дніпра 6-річна Соломія Реут грала на сопілці на вулиці, а всі зібрані гроші передавала на фронт - в якості допомоги захисникам України від окупантів. Дівчинці вдалося зібрати сотні тисяч гривень.
До того в Стрийському районі (Львівська область) діти самостійно зібрали гроші на купівлю двох бронежилетів для бійців ЗСУ. Діти зверталися до водіїв проїжджаючих повз автомобілів з проханням підтримати військовослужбовців і приєднатися до збору коштів на бронежилет.
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