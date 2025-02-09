9 лютого: церковне свято сьогодні, що не можна робити, прикмети

Сьогодні переказ свята Стрітення Господнього, згадуємо мученика Никифора з Антіохії Сирійської та преподобного Панкратія.

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Яке сьогодні церковне свято / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Церковні свята 9 лютого

Народні традиції та прикмети 9 лютого

Що не можна робити 9 лютого

Що можна робити 9 лютого

Хто відзначає день ангела 9 лютого

Міжнародні свята 9 лютого

У неділю, 9 лютого, православна церква відзначає кілька важливих подій. Главред розповідає про традиції, прикмети і заборони цієї дати та яке церковне свято сьогодні відзначають віряни.

Переказ свята Стрітення Господнього

Переказ свята означає завершення урочистостей, пов'язаних із певним церковним святом. Богослужіння цього дня зберігає більшу частину молитов і піснеспівів, які читалися напередодні. Віддання Стрітення супроводжується особливою урочистістю, адже це одне з найважливіших свят у церковному календарі. У храмах відбуваються святкові літургії, на яких віряни дякують Богові та прославляють зустріч Старого і Нового Завітів.

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Пам'ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської

Святий Никифор жив у III столітті в місті Антіохії. Він прославився своєю великою вірою і любов'ю до ближніх, за що й отримав мученицький вінець. Його історія нагадує нам про важливість прощення і смирення.

Преподобний Панкратій, затворник Києво-Печерський

Цей подвижник жив у XII столітті в Києво-Печерській Лаврі. Панкратій проводив життя в пості й молитвах, слугував прикладом смирення і духовного подвигу для інших ченців. Його шанують як святого, що зміцнює віру і допомагає долати життєві труднощі.

Народні традиції та прикмети 9 лютого

Основні традиції дня пов'язані з прогнозуванням погоди та побутовими заборонами.

Прикмети:

Мороз вдарив - холоди ще довго триватимуть.

Свині неспокійні - чекайте погіршення погодних умов.

Скло запітніло - йде відлига.

Що не можна робити 9 лютого

Цього дня забороняється піднімати із землі будь-які предмети, адже на них може бути псування. Не можна применшувати заслуги і досягнення дітей, інакше вони припинять старатися і йти до мети.

Що можна робити 9 лютого

У селян починалися важкі часи, коли запаси могли добігати кінця, тому чоловіки часто їздили на ярмарки, щоб докупити продуктів. Також у давнину займалися виготовленням взуття, яке пізніше прикрашали за традиціями регіону, де проживали.

Хто відзначає день ангела 9 лютого

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Панкратій, Петро.

За старим стилем день ангела у Петра, Івана, Дмитра.

Варто привітати близьких із цими іменами, адже день ангела - це особливий привід помолитися і згадати свого небесного покровителя.

Міжнародні свята 9 лютого

Міжнародний день стоматолога

Це професійне свято всіх стоматологів, яке щорічно відзначають 9 лютого. Вибір дати пов'язаний з пам'яттю святої Аполлонії, яку вважають покровителькою стоматологів. Цього дня прийнято дякувати лікарям за їхню працю, відзначати їхній внесок у здоров'я суспільства.

Всесвітній день одруження

Це свято святкується з метою вшанування інституту шлюбу, сімейних цінностей і любові. У багатьох країнах цього дня відбуваються урочисті заходи, присвячені одруженню та міцним сім'ям.

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Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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