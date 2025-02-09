Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Прикмети

9 лютого: церковне свято сьогодні, що не можна робити, прикмети

Віталій Кірсанов
9 лютого 2025, 02:30
66
Сьогодні переказ свята Стрітення Господнього, згадуємо мученика Никифора з Антіохії Сирійської та преподобного Панкратія.
9 лютого: церковне свято сьогодні, що не можна робити, прикмети
Яке сьогодні церковне свято / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Церковні свята 9 лютого
  • Народні традиції та прикмети 9 лютого
  • Що не можна робити 9 лютого
  • Що можна робити 9 лютого
  • Хто відзначає день ангела 9 лютого
  • Міжнародні свята 9 лютого

У неділю, 9 лютого, православна церква відзначає кілька важливих подій. Главред розповідає про традиції, прикмети і заборони цієї дати та яке церковне свято сьогодні відзначають віряни.

Переказ свята Стрітення Господнього

Переказ свята означає завершення урочистостей, пов'язаних із певним церковним святом. Богослужіння цього дня зберігає більшу частину молитов і піснеспівів, які читалися напередодні. Віддання Стрітення супроводжується особливою урочистістю, адже це одне з найважливіших свят у церковному календарі. У храмах відбуваються святкові літургії, на яких віряни дякують Богові та прославляють зустріч Старого і Нового Завітів.

відео дня

Пам'ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської

Святий Никифор жив у III столітті в місті Антіохії. Він прославився своєю великою вірою і любов'ю до ближніх, за що й отримав мученицький вінець. Його історія нагадує нам про важливість прощення і смирення.

Преподобний Панкратій, затворник Києво-Печерський

Цей подвижник жив у XII столітті в Києво-Печерській Лаврі. Панкратій проводив життя в пості й молитвах, слугував прикладом смирення і духовного подвигу для інших ченців. Його шанують як святого, що зміцнює віру і допомагає долати життєві труднощі.

Народні традиції та прикмети 9 лютого

Основні традиції дня пов'язані з прогнозуванням погоди та побутовими заборонами.

Прикмети:

  • Мороз вдарив - холоди ще довго триватимуть.
  • Свині неспокійні - чекайте погіршення погодних умов.
  • Скло запітніло - йде відлига.

Що не можна робити 9 лютого

Цього дня забороняється піднімати із землі будь-які предмети, адже на них може бути псування. Не можна применшувати заслуги і досягнення дітей, інакше вони припинять старатися і йти до мети.

Що можна робити 9 лютого

У селян починалися важкі часи, коли запаси могли добігати кінця, тому чоловіки часто їздили на ярмарки, щоб докупити продуктів. Також у давнину займалися виготовленням взуття, яке пізніше прикрашали за традиціями регіону, де проживали.

Хто відзначає день ангела 9 лютого

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Панкратій, Петро.

За старим стилем день ангела у Петра, Івана, Дмитра.

Варто привітати близьких із цими іменами, адже день ангела - це особливий привід помолитися і згадати свого небесного покровителя.

Міжнародні свята 9 лютого

Міжнародний день стоматолога

Це професійне свято всіх стоматологів, яке щорічно відзначають 9 лютого. Вибір дати пов'язаний з пам'яттю святої Аполлонії, яку вважають покровителькою стоматологів. Цього дня прийнято дякувати лікарям за їхню працю, відзначати їхній внесок у здоров'я суспільства.

Всесвітній день одруження

Це свято святкується з метою вшанування інституту шлюбу, сімейних цінностей і любові. У багатьох країнах цього дня відбуваються урочисті заходи, присвячені одруженню та міцним сім'ям.

Вас також зацікавить:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    прикмети
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    "Штурмують одразу в кількох напрямках": військові - про нову тактику РФ під Курськом

    "Штурмують одразу в кількох напрямках": військові - про нову тактику РФ під Курськом

    03:34Україна
    У Одесі жорстоко побили матір загиблого військового: у мерії розказали подробиці

    У Одесі жорстоко побили матір загиблого військового: у мерії розказали подробиці

    01:05Україна
    Хто представить Україну на Євробаченні-2025 - результати голосування

    Хто представить Україну на Євробаченні-2025 - результати голосування

    23:08Stars
    Реклама

    Популярне

    Більше
    З ними неможливо спілкуватися: дати народження справжніх енергетичних вампірів

    З ними неможливо спілкуватися: дати народження справжніх енергетичних вампірів

    Ідеальна бюджетна закуска, яку розметуть за 1 секунду: рецепт просто фантастика

    Ідеальна бюджетна закуска, яку розметуть за 1 секунду: рецепт просто фантастика

    Як сказати "вопрос на засыпку" українською: лише одиниці дадуть правильну відповідь

    Як сказати "вопрос на засыпку" українською: лише одиниці дадуть правильну відповідь

    Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Півням - конфлікти, Собакам - проблеми

    Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Півням - конфлікти, Собакам - проблеми

    Назавжди вісімнадцять: астрологи назвали ТОП-3 знаки, які ніколи не старіють

    Назавжди вісімнадцять: астрологи назвали ТОП-3 знаки, які ніколи не старіють

    Останні новини

    03:34

    "Штурмують одразу в кількох напрямках": військові - про нову тактику РФ під Курськом

    03:20

    "Увійти в інші області РФ": експерт розкрив неочікуваний сценарій наступу ЗСУ

    02:30

    9 лютого: церковне свято сьогодні, що не можна робити, прикмети

    01:20

    Очі сяятимуть як топази: названо ідеальний колір волосся для сірих очей

    01:05

    У Одесі жорстоко побили матір загиблого військового: у мерії розказали подробиці

    Нацвідбір на Євробачення 2025: онлайн-трансляція шоуНацвідбір на Євробачення 2025: онлайн-трансляція шоу
    00:19

    Євробачення-2025: про що пісня Bird of Pray переможців Нацвідбору ZiferblatВідео

    00:08

    Що відомо про гурт Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на Євробачення 2025

    08 лютого, субота
    23:25

    Національний відбір на Євробачення-2025: як голосувало журі та глядачі

    23:08

    Хто представить Україну на Євробаченні-2025 - результати голосування

    Реклама
    22:57

    ЗМІ: 8 із 10 чоловіків готові на союз із кібер-партнеркою замість реальної жінки

    22:42

    Між суддями Нацвідбору на Євробачення 2025 сталася перепалка - причина

    22:29

    "Результат, якого бояться росіяни": Зеленський показав далекобійну зброюФото

    22:17

    "Гроші - на безнадійну війну": Орбан обрушився на єврочиновників через Україну

    21:26

    Омбудсмен показав полонених росіян: що просили і на що скаржилися окупанти

    20:59

    Трамп зробив заяву про депортацію принца Гаррі зі США і назвав Меган "жахливою"

    20:10

    Путін на переговорах не піде на компроміс, але Захід цього не зрозумів - AP

    20:06

    В мене погані новини для команди ТрампаПогляд

    19:43

    Україну скують морози: де влупить -11 градусів

    19:16

    Путін готується до продовження війни: Зеленський зробив важливу заявуВідео

    19:07

    Влада прифронтового Покровська хоче закупити квітів на 99 тис грн - Prozorro

    Реклама
    18:45

    Нові цінові "рекорди": в Україні дорожчатиме популярний продукт

    18:14

    Оптична ілюзія під силу не всім: знайдіть папугу серед листя за 5 секунд

    18:06

    "Росія у вогні": Сирський назвав головні пріоритети для ЗСУ

    17:55

    На вас можуть накласти порчу: що не можна брати в руки 9 лютого - прикмети

    17:28

    Лазер проти "шахедів": стали відомі деталі про нову українську зброю "Тризуб"

    17:22

    Салат Мисливець, який підкорить усю родину: забутий рецепт із 90-х

    17:19

    "Фуфло": путіністку Дубцову намагаються викреслити з російського шоу-бізнесу

    16:55

    Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2025: фінальний прогноз букмекерів

    16:52

    Як часто потрібно прати бюстгальтер: жінкам розповіли про "золоте" правило

    16:26

    Уперше за довгий час: українські воїни знищили російський Су-25

    16:10

    Захоплення Торецька сприятиме подальшому просуванню військ РФ - WP

    16:02

    Як правильно розвернутися на дорозі: тест ПДР, який вирішать не всі водії

    15:48

    Підозра на менінгіт: 4-місячна донька скандальної Верби потрапила до лікарні

    15:43

    Сума покарання до 34 000 гривень: в Україні вводять нові штрафи для водіїв

    15:35

    Де 4 олені: лише люди з "орлиним зором" зможуть їх побачити за 10 секунд

    15:25

    "Якщо не НАТО, то ядерна зброя": як Зеленський підвищує ставки у переговорах

    15:07

    Назавжди вісімнадцять: астрологи назвали ТОП-3 знаки, які ніколи не старіють

    15:04

    Чому РФ хоче забрати Донеччину і Запоріжжя: Зеленський назвав головну причинуВідео

    14:38

    Буде свіжим упродовж місяців: як зберігати імбир

    14:14

    Морози посиляться: де в Україні вдарить -14 градусів

    Реклама
    14:11

    "Загинуло багато офіцерів": Зеленський розповів про потужний удар ЗСУ на Курщині

    13:56

    15 мільйонів доларів стали металобрухтом: ЗСУ знищили дуже рідкісну систему РФ

    13:52

    Компромат і шантаж: український співак здивував подробицями свого романуВідео

    13:39

    Як виростити фісташку з горіха й отримати врожайВідео

    13:19

    Штурм провалився: українські бійці розгромили колону "елітних" військ РФ

    12:59

    Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

    12:35

    СБУ успішно протидіє росіянам, які роблять смертників із завербованої молоді, - експерт

    12:31

    Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

    12:25

    Обхитрили "паузою": Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

    11:53

    Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Півням - конфлікти, Собакам - проблеми

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Привітання
    З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Лайфхаки та хитрощі
    Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти