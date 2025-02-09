10 лютого не можна лаятися і сваритися: яке свято, прикмети

В Україні в день святого Харлампія селяни молилися, щоб Господь захистив від хвороб і нещасть.

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10 лютого вшановують пам'ять святого Харлампія / колаж: Главред, фото: pomisna.info, goodfon.ru

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято

Хто відзначає іменини

Народні традиції та прикмети 10 лютого

Що не можна робити 10 лютого

Що можна робити 10 лютого

У понеділок, 10 лютого, вшановують пам'ять святого Харлампія, преподобного Прохора, святих Валентини і Павли. Главред розповідає про традиції, прикмети і заборони цієї дати і яке церковне свято відзначають віряни.

Святий Харлампій був єпископом у місті Магнезія (Мала Азія) в III столітті. Його діяльність припала на часи переслідування християн за часів правління імператора Септимія Севера.

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Віряни глибоко шанували Харлампія за його проповіді та навернення язичників у християнство. Через це він зазнав жорстоких тортур, терпляче переносив біль і продовжував молитися. За переказами, кати і воїни, які його катували, покаялися і самі навернулися в християнство.

Святого Харлампія шанують як покровителя худоби. Вважається, що молитва святого цього дня забезпечує здоров'я тварин.

Преподобний Прохор Києво-Печерський жив у Києво-Печерському монастирі в XI столітті. Він був відомим подвижником, вів аскетичний спосіб життя, відмовляючись від багатства і мирських спокус. Прохор славився своєю молитвою і чудесами. Він замість звичайної солі використовував золу, яка за його молитвами ставала такою ж смачною, як і справжня сіль.

Під час голоду в Києві він допомагав нужденним, роздаючи їм мелену лободу, її за його молитвами люди їли і не відчували голоду. Чудотворні діяння Прохора викликали повагу серед людей і після смерті його мощі залишаються нетлінними.

Свята Валентина була молодою благочестивою християнкою, яка постраждала за віру в Господа під час переслідувань імператора Максиміана. Вона відмовилася приносити жертву язичницьким богам, через що її піддали тортурам і стратили.

Разом із нею постраждала і свята Павла, вона підтримувала інших християн у вірі, незважаючи на страшні муки. Їхній подвиг став прикладом мужності та відданості Христу.

Іменини та день ангела 10 лютого

Цього дня відзначають іменини носії імен:

Валентина

Павла

Анна

Народні традиції та прикмети 10 лютого

За народними віруваннями святий Харлампій вважався покровителем домашньої худоби. Український етнограф Павло Чубинський писав: Харлампій - покровитель домашніх тварин. Цього дня багаті селяни - власники худоби замовляють молебень. У тих селян, які цього дня святкують, худоба буде в доброму стані.

Що не можна робити 10 лютого

Працювати по господарству, особливо з тваринами, щоб не накликати хвороби.

Лаятися і сваритися, інакше можна накликати нещастя.

Відмовляти в допомозі нужденним.

Що можна робити 10 лютого

В Україні в день святого Харлампія селяни молилися, щоб Господь захистив від хвороб і нещасть. А все тому, що святого Харлампія вважають покровителем від хвороб, особливо чуми, епідемій і заразних недуг.

Прикмети

Якщо цього дня мороз, то весна буде холодною.

Тепла погода віщує ранню весну.

Якщо з даху капає вода - скоро настане відлига.

10 лютого наповнене глибоким релігійним змістом і народними традиціями. Цей день пов'язаний із вшануванням святих, народними прикметами та міжнародними подіями. Він залишається важливою датою церковного та культурного календаря України.

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