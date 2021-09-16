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Залізний купол для України: Арестович пояснив, як ПРО США захистить Донбас від ракетних ударів

16 сентября 2021, 05:50

Баланс ЗСУ може поповнити потужна та ефективна зброя, призначена для захисту міст, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Комплекс Залізний купол може захистити від ракетного удару міста на Донбасі - Арестович / УНІАН

Наразі немає чітких гарантій того, що США нададуть Україні протиракетні комплекси Залізний купол. Ця система дійсно є ефективною для захисту міст середньої величини або ж об'єктів критичної інфраструктури. Вона допоможе захистити, наприклад, Маріуполь, по якому було завдано військового удару у ході конфлікту на Донбасі. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що передача українській армії таких систем наразі в планах, однак якщо системи дійсно нададуть, то Київ отримає ПРО, яка перехоплює 90% ракет, що направляються в бік об'єкта. Завдяки Залізному куполу можна буде захистити об'єкти критичної інфраструктури, райони або середні міста.

"Перше, нам його ("Залізний купол") ще не надають. Конгрес США зробив запит до Міноборони США про надання, відповідний законопроект вніс один з конгресменів. Друге, система "Залізний купол" створена у Ізраїлі. Вона прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, згідно з офіційними даними. Система на дев'яносто відсотків перехоплює всі ракети, які випускаються туди. Основне призначення - перехоплення керованих тактичних ракет. Вона (система) може прикрити район 15 на 10 квадратних кілометрів. Це або місто середньої величини, або об'єкти критичної інфраструктури, або район, який займають війська. Наприклад, вона здатна прикрити Маріуполь", - пояснив чиновник.

За його словами, не можна сказати, що після отримання на баланс ЗСУ даного озброєння ситуація на Донбасі зміниться докорінно. Однак поява Залізного купола посприяє зміцненню бойових можливостей української армії і допоможе прикрити ключові об'єкти.Читайте такжеЧи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом"

"Жодна система озброєння не є універсальною. Тут головне те, що Україна отримає зброю найсучасніших зразків. Це означає підвищення бойових можливостей ЗСУ в цілому і на конкретному напрямку також. Зможе прикрити або два міста, або два райони оборони, або розташування військ, або два об'єкти критичної інфраструктури. Це корисно. Чи є панацеєю як суперзброя - ні, чи є конфлікт на Донбасі єдиним можливим сценарієм конфлікту – ні. Тобто ми готові до широкого спектру загроз, але навіть в умовах конфлікту на Донбасі, наприклад, на прикриття Маріуполя або іншого міста це буде дуже корисною зброєю. Якщо ми пам'ятаємо військові удари по Маріуполю", - підкреслив Олексій Арестович.

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Нагадаємо, раніше американське видання Politico опублікувало статтю, у якій йшлося про те, що у Штатах розглядають питання надання або продажу Україні систем протиракетної оборони Залізний купол. Системи можуть бути використані для захисту об'єктів на Донбасі.

Розміщення сил ППО США в Україні

Віцепрем'єр - міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков у серпні казав, що Україна в умовах протистояння агресії РФ готова розмістити сили протиповітряної оборони США. Причому така ініціатива, на його думку, не суперечить національному законодавству української держави.

У МЗС РФ у відповідь заявили, що слова Рєзнікова, мовляв, є показником "провокаційної" політики Києва щодо Москви.

Спікер Банкової Сергій Никифоров сказав, що можливість розміщення в Україні американських сил ППО є "гіпотетичним" варіантом посилення безпеки країни. Однак такий крок має бути узгоджений з українським суспільством і НАТО.

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новини США Олексій Арестович новини України новини Донбасу Залізний купол
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