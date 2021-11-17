Війська Росії біля кордонів України: Зеленський та Ердоган провели телефонні перемовини

Зеленський поговорив з Ердоганом про зміцнення відносин України і Туреччини / РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони обговорили українсько-турецькі відносини та регіональні питання. Перемовини відбулися на тлі повідомлень про концентрацію військ Росії біля кордонів української держави.

Як повідомляє Daily Sabah, Зеленський і Ердоган поговорили про можливості зміцнення відносин України і Туреччини. Також обговорювалися регіональні питання.читайте такожУдар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим

"Під час перемовин обговорювалися регіональні теми і питання, які покращать турецько-українські відносини", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що телефонна розмова лідерів держав відбулася на тлі попереджень США про стягування Росією своїх військ до кордонів України.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше публікували матеріали, в яких говорилося про те, що Росія стягує свої війська до кордонів України. Журналісти демонстрували супутникові фотознімки переміщення російської техніки.

У НАТО заявили, що Альянс зафіксував серйозне посилення російської військової сили біля кордонів української держави. За словами генерального секретаря організації Йенса Столтенберга, у Росії є можливість для проведення військової атаки на Україну.

Британські журналісти Financial Times стверджували, що у спецслужб Заходу є відомості про те, що імовірність військового вторгнення Росії в Україну є високою. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила відомості і сказала, що вихідні дані вимагають подальшого обговорення.