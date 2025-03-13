Чи повернеться Трамп до підтримки України: Жданов назвав головний нюанс

За словами експерта, Путін має вплив на рішення Трампа.

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Військова допомога США Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви експерта:

Що буде з постачанням військової допомоги Україні від США

Путін має колосальний вплив на Трампа

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що він думав про припинення військової допомоги США для України.

В інтерв'ю Главреду він наголосив, що його перша думка була, що це припинення постачання військової допомоги Україні Сполученими Штатами назавжди.

"Путін має колосальний вплив на Трампа і його рішення. З іншого боку, поставки можуть відновитися тільки за умови загрози втрати влади Трампом. Якщо Америка повстане і скаже: "Ні, ми йдемо не туди", тоді Трамп може повернутися до підтримки України", - вважає експерт.

На його думку, Європа не буде про щось просити, бо вона відновлює свій міжнародний суверенітет.

"Європейцям поки що страшно, вони дуже бояться, але вони позбуваються американської вузди. Тому що сьогодні США впливають на Європу дуже. А Трамп фактично говорить сам: "Беріть владу у ваші руки, вона мені не потрібна"", - додає Жданов.

Полковник запасу також підкреслив, що Трамп вже зробив перший крок - він де-факто віддає кермо влади: він запропонував, щоб Європа забрала посаду верховного головнокомандувача військ НАТО.

"Такого ніколи не було. Це прецедент. Тому що з першого дня утворення НАТО цю посаду завжди обіймав американський офіцер, американські генерал. Сьогодні Трамп пропонує, щоб Європа командувала в НАТО сама", - підсумував він.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів, як Україна воюватиме без військової допомоги США:

Військова допомога США - що відомо

Як повідомляв Главред, заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса заявив, що після переговорів делегацій України і США в Саудівській Аравії, було відновлено постачання оборонної допомоги Україні.

12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський підтвердив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. За його словами, передача необхідного озброєння з США знову відбувається через логістичний хаб у Ясенці.

Відомо, що в межах пакетів, схвалених попередньою адміністрацією Джо Байдена, до України відновили поставки артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів для систем HIMARS.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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