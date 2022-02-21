Вашингтон контактував з Україною щодо питання можливої евакуації Зеленського - NBC

Володимир Зеленський можливо планує евакуацію / Reuters

Вашингтон нібито контактував з Україною з питання можливої евакуації президента Володимира Зеленського. Цю інформацію журналістам NBC повідомило джерело в Білому домі.

"Адміністрація Байдена обговорювала з урядом України можливий від'їзд Зеленського з Києва в разі ескалації", - наголошується в повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву мають надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України-Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко-закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого в ході Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході так і не приймуть рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

Читайте також: