У Раді пояснили алгоритм компенсації втраченого житла

У Верховній Раді працюють над законопроектом про компенсацію українцям втраченого під час війни житла. Громадяни отримають житлову площу, а не кошти, повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

"Держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження і знищення їх житла під час війни. Зокрема, мова йде про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв.метрів, а не грошей. Відповідний законопроект № 7198, розроблений парламентом спільно з урядом і з ініціативи президента, вже зареєстрований у ВР", - йдеться в повідомленні.

Для компенсації втраченого житла слід зареєструватися через додаток "Дія". Це можуть зробити громадяни України, які є власниками житлових приміщень, які були зруйновані або пошкоджені.

"Це дозволить державі вже зараз почати працювати і прораховувати витрати на відновлення житла, зокрема мова йде про сотні мільярдів гривень", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що люди зможуть обрати місто, де хочуть оселитися, і отримати відповідне житло з такими самими характеристиками.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, попри відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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